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Ekonomi

KİT’lerde beyaz yakalı dönemi

Kamuda benzer fonksiyonları icra eden birimler veya işletmeler birleştirilecek. Yeni hizmet alanlarının ortaya çıkması durumunda yeni işletme kurmak yerine benzer vazife gören birimlere öncelik verilecek.

Uğur Duyan
04:00 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:30 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kamu İktisadi İşletmeleri (KİT), reformdan geçirilecek. Benzer fonksiyonları icra eden birimler veya işletmelerin birleştirilmesi gündemde. Tasarruf kalemlerinin etkin kullanılması ve kamu kaynaklarının kullanımının ıslahına KİT'lerden başlanacak. Benzer fonksiyonları taşıyan KİT'ler birleştirilecek. Bu kapsamda da yeni hizmet alanlarının ortaya çıkması halinde, yeni kamu işletmesi kurmak yerine mevcut işletmelere öncelik verilecek.

MALİ YAPI GÜÇLENECEK

Faaliyetleri nedeniyle sektörel, idari ve mali alanlarda birbirleri ile etkileşim içerisinde olan kamu işletmeleri için eşgüdüm mekanizması tesis edilecek. Kamu mali disiplinini güçlendirmek amacıyla da farklı statülerde yer alan KİT'ler izlenecek. KİT'lerin muhasebe sistemlerinin etkinliği artırılacak ve mali yapıları güçlendirilecek.

YÖNETİŞİM REFORMU

Yeni dönemde KİT yönetişim reformuna yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. KİT’lerde iyi uygulama örnekleri ışığında etkinliği ve verimliliği artıracak kurumsal yönetim anlayışı güçlendirilecek. KİT’lerin üst yönetimi, kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda kurgulanacak. Özel sektör karşısında rekabet gücünün artırılması için nitelikli beyaz yakalı sayısı artırılacak. Beşeri sermaye faktörü etkin kullanılacak. Kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak. Bu amaçla KİT’lerin statü ve konumları yeniden belirlenecek.



#Kamu
#Hizmet
#Ekonomi
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