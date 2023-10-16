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Ekonomi

Klasik otomobillere 300 bin ziyaretçi

Türkiye’nin en büyük “Klasik Otomobil Festivali” rüzgar gibi geçti. Türkiye’den ve dünyanın dört bir tarafından 600’den fazla klasik otomobil Altındağ’da buluştu. Meraklıları festivale büyük ilgi gösterdi. 2 günde 300 bin kişi Klasik Otomobil Festivali’ni ziyaret etti.

Lokman Özdemir
14:49 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Klasik otomobillere 300 bin ziyaretçi

Klasik otomobillere 300 bin ziyaretçi

Klasik otomobiller Altındağ’da buluştu. Altındağ Belediyesi ve Antika Otomobil Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük “Klasik Otomobil Festivali”, Başkent Millet Bahçesi’nde klasik otomobilseverleri bir araya getirdi. Festival, 600’den fazla klasik otomobili bir araya getirerek, meraklılarına büyük sevinç yaşattı.

“Bu yıl ziyaretçi rekoru kırdık”

Festivalin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Bu kadar nostaljik ve geçmişe ait otomobilleri Altındağ’da bir araya getiren önemli bir organizasyona imza attığımız için çok mutluyuz. Dönemlerinin en değerlileri, trafikte oldukları dönemde fırtına gibi esen, her biri birbirinden kıymetli klasik otomobiller büyük ilgi gördü. 2 günde 300 bin kişi festival alanında bir araya geldi. Bütün Ankaralıları, klasik otomobil severleri, nostalji yapmak isteyen herkesi festivalde buluşturduk. Çok renkli anlar yaşandı. Hem araç hem de gelen ziyaretçi sayısı bu sene rekor kırdı” dedi.

#Klasik otomobil
#festival
#Altındağ
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