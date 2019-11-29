Ekonomi KOBİler e-ihracatla dünyaya açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ’ler e-ihracatla dünyaya açılacak

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, küresel düzeyde rekabet etmek isteyen şirketler için yeni bir işbirliğine gitti. 15 bin İHKİB üyesi, ürünlerini 18 dile, 200 ülkede, 79 milyon potansiyel müşteriye ulaştırabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Gültepe (soldan iki) CheerZhang (soldan üç) Yaman Alpata (soldan dört)
Mustafa Gültepe (soldan iki) CheerZhang (soldan üç) Yaman Alpata (soldan dört)

Türkiye'den yurt dışına açılmak ve küresel düzeyde rekabet etmek isteyen şirketler İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, (İHKİB) küresel çevrim içi perakende pazar yeri olan AliExpress ile anlaşma imzaladı. İşbirliğinin duyurulmasına ilişkin toplantıda konuşan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, anlaşmayla Türk markalarının bilinirliğinin artacağını söyledi. Gültepe, “Mikro girişimcilerimiz bile dünyanın en ücra köşesine kendi markasıyla doğrudan perakende satış yapabilecek” dedi.

Fotoğraf: Arşiv

%5 PAZAR PAYI

Dünyada e-ihracat pazarının hızla büyüdüğünü vurgulayan Gültepe, “2016'da 401 milyar dolar olan küresel e-ihracatın, 2020'de 994 milyar dolara ulaşması tahmin ediliyor. Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 17,1 milyar dolar. Bunun içinde e-ihracat yüzde 2'lik payla 358 milyon dolar. Bu anlaşma ile hedefimiz oranı hızla yüzde 5’e çıkarmak” bilgisini paylaştı.

18 DİLDE ÇEVİRİ

Alibaba Group bünyesindeki küresel çevrim içi perakende pazar yeri olan AliExpress, İlk aşamada 15 bin İHKİB üyesinin ürünlerini 18 dile, 200 ülkede, 79 milyon potansiyel müşteriye ulaştıracak. Ayrıca AliExpress, ihracatçılara tahsilat, lojistik, pazarlama ve altyapı desteği verecek. AliExpress’in Türkiye çözüm ortağı İhracatname ise satıcılara, tüm süreçte ücretsiz rehberlik edecek.

TİCARET YEREL PARAYLA OLACAK

  • AliExpress Bölgesel İş Geliştirme Yöneticisi Yaman Alpata, 35'den fazla yerel para birimi ve ödeme sistemi ile hizmet verdiklerini söyledi. Alpata, “Yerel para ile tahsilat yapılıyor, tahsilatlar dolara çevriliyor ve satıcıların hesabına para dolar olarak aktarılıyor” bilgisini verdi.
  • AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyon Direktörü Cheer Zhang hedef pazarlar arasında Rusya, Avrupa ve Orta Doğu olduğunu söyledi. Zhang," Hedef ülkelerde Türk dizilerinin etkisi yüksek. Ayrıca, ABD ve Brezilya, Şili gibi Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri de Türkler için potansiyel" ifadelerini kullandı.


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