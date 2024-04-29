Koca Yusuf Gabar’da 2024 petrol yılı olacak

Türkiye'nin enerji sektöründeki yerlileşme hamlesine yeni bir kilometre taşı daha eklendi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kulesi 'Koca Yusuf TP1500', Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42'nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Koca Yusuf Türkiye’nin bu yıl için belirlenen günlük 100 bin varil üretim hedefine ulaşmasında önemli rol üstlenecek.

Alparslan Bayraktar

100 BİN VARİL HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA

5 bin metre sondaj kapasitesine sahip Koca Yusuf, Gabar'da Türkiye’nin en kaliteli petrolünü bulmak için mesaisine başladı. BOTAŞ Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nden TIR'lara yüklenerek Gabar'a getirilen Koca Yusuf'un kurulumu da tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da nöbeti devralan Koca Yusuf'un Türkiye'yi bu yıl sonu için belirlenen günlük 100 bin varil üretim hedefine yaklaştıracağını belirtti. Farklı lokasyonlarda yeni aramalar da gündemde.Bayraktar, "Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Van'da ve Hakkari'de tespit ettiğimiz lokasyonlarda yeni aramalar yapacağız. Çok iddialı bir arama programımız var. 2024'te 140 kuyuyu arama amaçlı açacağız. Ülkemizin yeraltı zenginliklerini milletimizin hizmetine sunma konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı. Bayraktar, petrol aramalarının sürdüğü bölgeyi kalkındırarak önemli bir cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi.

MİLLİ SONDAJ YAZILIMI

Konya'da üretilen Koca Yusuf, bugüne kadar 5 sondajı başarıyla tamamladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2016'da başlatılan projeyle sondajlarda kullanılmak üzere uluslararası standartlarda, rekabetçi yerli modüler sondaj kulesi üretmek amaçlandı. Koca Yusuf'un "Drawworks" adı verilen sondaj kulesinin hidrolik güç ünitesi gibi birçok bileşeni, milli sondaj yazılımı ile geliştirildi.











