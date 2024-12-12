Kokarca istilasına karşı samuray ordusu

Karadeniz Bölgesi’nde yeşil yapraklı ağaçlar ve fındık bahçelerini tehdit eden kokarca böceklerine karşı önlemleri artırmak isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı, kahverengi kokarca böceği tehdidine karşı samuray arısı sayısını 5 kat artıracak. 2023 yılında 35 ilde 207 bin arı salınımı yapan bakanlık, tehlikenin yüzde 70’lik kısmı önlense de fındık ve meyvelerdeki rekolte kaybının önüne geçemedi.

2025 yılında mekanik, biyoteknik, biyolojik ve kimyasal mücadele kapsamı artırılarak 1 milyon adet samuray arısı salınımı gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra biyopestisitlerin geliştirilmesi, popülasyon takibi yapılarak feromon ve tuzakla mücadeleye devam edilecek. Hazırlıklara 2024 yılından başlayan bakanlık, önümüzdeki yıl zararlı kokarca böceğini bitirmeyi hedefliyor.





35 İLDE KAPSAMLI ÇALIŞMA

İlk olarak 2017 yılında Gürcistan’ın komşusu Artvin’de görülen ve ülke geneline yayılan kahverengi kokarca böceği için 2024 yılında 35 il, 196 ilçede bin 272 personel 508 lokasyonda sürekli olarak zararlının takibini gerçekleştirdi. Bu illerde 207 bin samuray arısı salınımı yapılırken, 124 bin 561 üreticiye de eğitim verildi. Önümüzdeki 3 ayını kışlakta geçirecek olan böcek için ise üreme dönemi başlamadan konakladıkları yerler tespit edilip ilaçlanarak temizlenmesi için çalışmalar yapılacak.





ZARARI YILLIK 10-15 MİLYAR TL

Zararlı böcek, kış dönemini nisan ayının sonuna kadar kışlaklarda geçirdiğinden, kışlamış erginlerin kışlaklardan dağılmadan kitle halinde imhası için ilaçlama yapılması uyarısı vatandaşlara yapıldı. Geçtiğimiz yıl uyulmayan tedbirler nedeniyle kahverengi kokarca böceği Türkiye içerisinde tüm meyve ve sebzelerde 10 ila 15 milyar TL arasında bir zarara neden olurken ABD, Uzak Doğu ve Avrupa’da ise toplamda dünya tarımına 100 milyar doların üzerinde zarar verdi.



