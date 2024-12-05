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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: Türkiye kendi mayası ile yoğurt üretecek

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: Türkiye kendi mayası ile yoğurt üretecek

14:215/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
IHA
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Bakan Yumaklı, Orhangazi ilçesinde düzenlenen 'Global Farm Summit 2024-Çiftlik Zirvesi'nde konuştu.
Bakan Yumaklı, Orhangazi ilçesinde düzenlenen 'Global Farm Summit 2024-Çiftlik Zirvesi'nde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İçinde hiçbir katkı olmadan dayanıklılığını zaman olarak 3-4 kat artıracak doğal yoğurt mayalarının patent süreci tamamlandığında artık Anadolu'nun dört bir tarafından toplanmış yoğurt mayalarının ticarileşmesi, Türkiye'de üretilen ürünlerde kullanılması söz konusu olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orhangazi ilçesinde düzenlenen 'Global Farm Summit 2024-Çiftlik Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Yumaklı, "Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde, Türkiye'nin tarımsal üretimine katkı yapacak Ar-Ge çalışmaları birçok konuda devam ediyor. Bunların ticari hayata dönmesi konusunda yeni bir çalışma başlattık. Raflarda olanları indirip yeniden özellikle ithalat konusunda ya da ithalat bağımlılığı konusunda etki edecek olanları yeniden gözden geçiriyoruz. Burada çok kıymetli arkadaşlarımın üzerinde 3 yıl çalıştıkları yoğurt mayasıyla ilgili çalışmaları buraya gelen ziyaretçilerin beğenilerine sundular. Patent süreci tamamlandığında artık Anadolu'nun dört bir tarafından toplanmış yoğurt mayalarının ticarileşmesi, Türkiye'de üretilen ürünlerde kullanılması söz konusu olacak. Bu konuda da özellikle içinde hiçbir katkı olmaksızın dayanıklılığını 3-4 kat zaman olarak artıracak doğal yoğurt mayaları ithalat kısmı sona ermiş olacak. Bu çalışmada başarı gösteren, çalışmayı sona erdiren ve ülkemizin hakikaten belki çok küçük bölüm ya da başlığı gibi görülebilir, bu ve benzeri konularında ithalat bağımlılığını sona erdiren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak. Bizler de bakanlık olarak, kimler bu konuda kendinden vererek çalışıyorsa, bizimle beraber çalışma arzu ve isteği varsa, önünün açılmasının istediği konular varsa biz hemen orada üreticilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

#İbrahim Yumaklı
#Anadolu
#Orhangazi
#Yoğurt

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