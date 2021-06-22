Kontağı çevirdik 30 bin kişi üretime geçti ​​

Türkiye tekstilinin kalbi sayılan Laleli, Merter ve Osmanbey’deki tekstilciler, iki yıl sonra yapılan fiziki fuarla yeniden ciddi satışlar yapma imkanı buldu. Türkiye’nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonu olan Dosso Dossi Fashion Show, 15 - 20 Haziran tarihleri arasında Antalya Expo Center’da gerçekleştirildi. Etkinlik fiziki fuar olması yanında online satışla da devam etti. Sanal ve fiziki fuar birleşince uçuş yasağı gibi nedenlerle gelemeyen Rus alım heyetlerine online kanallardan ulaşıldı.

Hikmet Eraslan

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100 TEKSTİL ÜRETİCİSİ

100 tekstil üreticisi marka ile 30 ülkeden gelen yaklaşık dört bin hazır giyim alıcısının bir araya geldiği fuarda, uçuş yasağının yaşandığı dönemde olmasına rağmen farklı ülkeler üzerinden aktarma yaparak gelen Rus alıcılar dikkat çekti. Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, iki yıl aradan sonra gerçekleştirdikleri ilk fuar ile üretim kontağını çevirdiklerini belirtti.

40 MİLYON $ CİRO

Fuarın Osmanbey, Merter ve Laleli gibi tekstil merkezlerine dinamizm getirdiğini aktaran Eraslan, “Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 30 ülkeden yaklaşık dört bin hazır giyim alıcısını ağırladık. Yoğun bir satış gerçekleşti. Yıl içinde devam edecek tekrar satışlarıyla birlikte yaklaşık 40 milyon dolarlık bir ciro hedefliyoruz. Bu sayede yaklaşık 30 bin kişilik bir istihdama da katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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RUSLAR ENGEL TANIMADI

Ağırlıklı olarak Sofya, Dubai ve Bakü aktarmalı gelen 500 Rus hazır giyim alıcısını Antalya’da ağırladıklarını anlatan Hikmet Eraslan, şunları söyledi: “Ruslar bizden, biz Ruslar’dan vazgeçmiyoruz. Böyle bir dönemde 450 Rus tekstilciyi ağırlamak hem bizler hem de üretici markalarımız açısından büyük moral oldu. Yuna Sabanchieva adlı bir kadın misafirimiz, Rusya’nın Murmansk Bölgesi’nden yola çıkarak sırasıyla Moskova, Sofya, İstanbul ve Antalya’ya uçuşlarıyla 4 aktarma yaparak geldi. Diğer Rus misafirlerimizi de bizimle birlikte oldukları için çeşitli promosyonlarla ödüllendirdik.”

AFRİKA'YI RADARINA ALDI

Online üzerinden uluslararası iş birlikleri de yapmayı hedeflediklerini belirten Hikmet Eraslan sözlerini şöyle tamamladı: “Sadece tekstil değil, tüm ihtiyaç ürünlerini pazarlayabilecek bir online sistem kurduk. Öncelikle Afrika’yı hedefleyerek bu alanı geliştirdik. Afrika ülkelerinin Laleli ve Osmanbey’e ilgisi var. Afrika’nın güçlü online siteleriyle iş birlikleri yaparak onlarla güçlerimizi birleştirip katma değeri yüksek Türk ürünlerini yeni pazarlara taşıyacağız.”