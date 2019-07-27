Ekonomi Konut alımında elinizi çabuk tutun
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Konut alımında elinizi çabuk tutun

'Konut alımında elinizi çabuk tutun'

Merkez Bankasının politika faizinde yaptığı indirimin, uzun süredir durgunluk yaşayan gayrimenkul sektörüne de hareketlilik getirmesi bekleniyor. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan "Vatandaşlar çok fazla zaman kaybetmeden, gayrimenkul fiyatları yükselmeden konut yatırımlarını yapsınlar. Yaz tatilinizi bile erteleyin önce gayrimenkul ihtiyacınızı karşılayın, gidip geldiğinizde konut fiyatlarını yükselmiş bulabilirsiniz" dedi.

Haber Merkezi AA
Faiz indiriminin gayrimenkul sektörüne hareketlilik getirmesi bekleniyor.
Faiz indiriminin gayrimenkul sektörüne hareketlilik getirmesi bekleniyor.

Merkez Bankasının faiz indirimi konut kredilerine yansıması uzun süredir durgunluk yaşayan emlak sektöründe canlanma beklentisi oluşturdu.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faizini 425 baz puan indirmesinin emlak sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Bazı bankaların şimdiden konut faizlerinde indirim yapmaya başladığını ve faizin aylık yüzde 1,50'nin altına düştüğünü aktaran Taylan, bu düşüşün sürmesini beklediklerini söyledi.

Taylan, hem bankaların hem de Merkez Bankasının daha fazla faiz indirimi yapacağını öngördüklerini bildirdi.

  • Faizlerdeki düşüşün gayrimenkul sektörüne olumlu yansıyacağına dikkati çeken Taylan, "Zaten sektörün önündeki en büyük sıkıntı faizlerin yüksek olmasıydı. İnsanlar parayı faizde tutuyorlardı. Dün ve bugün emlak ofisleriyle yaptığımız görüşmelere göre telefonlar daha sık çalmaya, insanlar arayıp konut sormaya başladı. İnsanımız bu gelişmeleri takip ediyor, herkes ekonomist gibi. Faiz getirisi azalacak diye konut fiyatları yükselmeden bir an önce konut araştırmaya başladılar. " diye konuştu.

"VATANDAŞ FIRSATI KAÇIRMASIN"

Taylan, Kurban Bayramı'ndan sonra sektördeki hareketliliği daha fazla hissedeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu dönemden sonra sektör olarak hareketlilikte makul seviyelere yaklaşırız. Yılın durağan dönemlerini eylül ayı itibarıyla yıl sonuna kadar telafi ederiz ve satışlar çok iyi olur. Bu gelişmelerin etkisiyle konut satışlarında yüzde 30-35 seviyelerinde artış olacağını düşünüyorum. Vatandaşlar da çok fazla zaman kaybetmeden, gayrimenkul fiyatları yükselmeden ihtiyaçları olan konut yatırımlarını yapsın. Yaz tatilinizi bile erteleyin önce gayrimenkul ihtiyacınızı karşılayın, gidip geldiğinizde konut fiyatlarını yükselmiş bulabilirsiniz."

Konut satışlarında KDV ve tapu harcı indirimlerinin de yıl sonuna kadar devam ettiğini anımsatan Taylan, faiz ve vergi indirimleriyle vatandaşın bu konut alma fırsatını kaçırmaması gerektiğini söyledi.

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