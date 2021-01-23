Konut kredisinde katılım atağı

Faize duyarlı vatandaşların hem birikim hem de yatırımlarını desteklemek için kurulan katılım bankaları konut kredilerinde gaza bastı. Kar zarar ortaklığı esasına uygun olarak hizmet veren bankalarda reel sektöre verilen kredilerin yanında ev hayali kuran bireysel müşterilere de destek limitleri yukarıya çekildi. Geçen sene katılım bankalarının verdiği konut kredileri yüzde 86 arttı. 17 Ocak 2020’de katılım bankaları tarafından kullandırılan konut kredisi hacmi 13 milyar 444 milyon 974 bin lira iken rakam 31 Aralık 2020’de 25 milyar 196 milyon 250 bin liraya kadar çıktı. Sene başından sene sonuna yüzdesel artış ise 86,40’a ulaştı.

Klasik bankalar kredide nazlandı

Aynı dönem içerisinde klasik bankacılık yapanlar ise kredi vermekte daha az istekli oldu. Konut kredilerinde rakamlar 17 Ocak 2020’de 186 milyar 975 milyon 386 bin lira olarak kayıtlara geçti. Rakam 31 Aralık 2020’de yüzde 35’lik sınırlı bir artışla 252 milyar 980 milyon lirada kaldı. Üstelik verilen kredilerde vatandaşların finansal güçleri en ince ayrıntısına kadar tek tek incelendi. Gayrimenkul geliştiricileri bankaların da bu konuda duyarlı olmasını istedi. Sektördeki konut kredi hacmini yukarıya kamu bankaları taşıdı. Kamu bankaları tarafından yapılan birbiri ardına düşük faiz kampanyasıyla vatandaşlar uygun kredi oranlarıyla ev hayaline kavuşmuş oldu.

Kampanyalarla 35 milyarlık hacim oluştu

Kamu bankaları tarafından hazırlanan kredi paketleri geçen yılın haziran ayında devreye girdi. Kamu bankalarının kampanyalarına birçok katılım bankası da dahil oldu. Konut kredi faizleri aylık yüzde 0.64 ile tarihin en düşük seviyesine indirilirken, bu kararın ardından kamu katılım finans kurumları konut finansman oranını yüzde 0.64’e düşürdü. Böylece konut kredi bakiyesi, 1-19 Haziran’da 11.5 milyar lira artarak 222 milyar 733 milyon liraya ulaştı. Kredi bakiyesi kamu bankaları önceliğinde 17 Ocak-19 Haziran 2020 döneminde ise 35 milyar liranın üzerinde arttı.

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