​Konutlarda ısı yalıtım kampanyasıyla hedef en az bir milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu

Kampanya ile bu yıldan itibaren her yıl 300 bin konutun ısı yalıtımı yaptıracağı planlanıyor.

Doğal gazda yüzde 99 dışa bağımlı olan Türkiye’de kullanılan gazın 3’te 1’i konutlarda tüketiliyor. Son yıllarda değişen iklim şartları, büyüyen ekonomi ve artan nüfusla beraber kullanılan doğal gaz miktarı da artış gösteriyor.

Türkiye’nin doğal gaz talebi 2021 Ekim – 2021 Mart döneminde, bir önceki döneme göre, yüzde 23 artış gösterirken bu kapsamda enerji verimliliği ile ilgili atılan adımlar da dikkatleri çekiyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi” de atılan adımlar arasında en önemlisi olarak ilk sıralarda yer alıyor.

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BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ısı yalıtımını sağlamak amacıyla başlatılan kredi paketine bugün başvurular başladı.

Paketle; 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli 0,99 faiz oranıyla kredi kullanımı sağlanacak.

Krediden yararlanmak isteyenler, ilk olarak yalıtım firmalarıyla Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne uygun olarak yalıtım sözleşmesi yapacak.

Ardından sözleşme kredi kullandıracak bankaya verilir ve kredinin yüzde 60’ı yüklenici firmaya ödenecek. Yalıtım işleminin bitmesinin ardından alınan ve en az C sınıfı olan Enerji Kimlik Belgesi’nin bankaya verilmesiyle yüzde 40’lık kalan kısmın da ödenmesi gerçekleşecek. Böylece kredi ödemesi bankalarca konut sahibine değil direkt yalıtım firmasına yapılacak.

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HEDEF EN AZ 1 MİLYAR METREKÜPLÜK TASARRUF

Yapılan incelemeler ve çalışalar neticesinde binalarda ısı yalıtımını yapılmasıyla en az yüzde 35 tasarruf yapılacağı öngörülüyor.

Kredi paketiyle 2022’den itibaren her yıl 300 bin konutun ısı yalıtımı yaptıracağı planlanıyor. Böylelikle 2024’ün sonuna kadar toplamda yaklaşık olarak en az 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufunun sağlanacağı hedefleniyor.

AYLIK 274 LİRA FAZLA ÖDEYEREK ISI YALITIMI MÜMKÜN

Türkiye’de ısı yalıtımı olmayan bir hanenin, bugünün fiyatlarına göre, ortalama yıllık doğal gaz faturası 6 bin 656 lira olarak hesaplanıyor. Isı yalıtımıyla yüzde 35 tasarruf sağlandığı dikkate alındığında konut başına yıllık tasarruf miktarı ise 2 bin 330 lira, aylık ise 194 lira oluyor. Açıklanan kredi paketiyle 20 bin lira kredi çeken bir hane ise aylık 468 lira ödüyor. Böylelikle sadece 274 lira fazla ödeyerek haneye ısı yalıtımı yaptırılıyor.