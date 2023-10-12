Körfez ile savunmada hedef 30 milyar dolar

Arşiv.
Yerli savunma sanayinin yenilikçi ürünleri özellikle Orta Doğu ülkelerinden yoğun ilgi görüyor. Türkiye, silah anlaşmaları yanında iş birliği faaliyetleriyle de karşılıklı ilişkileri derinleştiriyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını Haluk Bayraktar’ın yaptığı SAHA İstanbul, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli güdümlü silah sistemleri tasarım ve üretimi alanında çalışan EDGE Group ile yerli ve milli savunma sanayi için önemli 24 yeni anlaşma ve 200’e yakın protokol imzalandı. Ankara ATO Congresium’da BAE’li EDGE Group ve SAHA İstanbul arasında savunma sanayii alanında yeni anlaşmalar imzalandı. İmza törenine SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, BAE Milli Eğitim ve İleri Teknolojiler, Uzay Bakanı H.E. Sarah Blint Yousif, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ve EDGE Yönetim Kurulu Başkanı Faisal Al Bannai katıldı.
UZUN VADELİ ORTAKLIK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendiğini vurguladı. Kacır, “Uzun vadeli projelerde, sadece iki ülkenin değil, diğer dost ülkelerin de dâhil olacağı iş birliklerini inşa edelim" dedi.
Enerji ve finansta iş birliği
İmzalanan protokoller uygulandığında iki ülkeye yaklaşık 30 milyar dolarlık bir katkı sağlaması hedefleniyor. Programda konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Devlet başkanlarının liderlik edeceği yüksek düzeyli stratejik konsey kurulması kararlaştırıldı. Mevcut iş birliğimiz, savunmanın yanı sıra enerjiden ulaştırmaya, finanstan sağlığa kadar birçok alanda derinleşecek” şeklinde konuştu.