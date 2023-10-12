Körfez ile savunmada hedef 30 milyar dolar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kısa vadeli ticari kredilerde bankaların, daha önce duyulmamış masraf kalemleri ile maliyeti yüzde 60’a kadar çıkardığını ve kredi maliyetlerini dolaylı artırmakta olan bu unsurların bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi. Uzun vadeli kredilerin firmaların müzmin sorunu olduğuna dikkat çeken Şekib Avdagiç, “Türkiye’de ekonomik veriler makul bir noktaya gelirse o zaman bizim firmalarımız Türk bankacılık sistemini pas geçecek, yurtdışında daha uzun vadeli daha makul maliyetli krediler alacaklar” diye konuştu.