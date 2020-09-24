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Koronavirüs bizi durduramadı: ​Milli ikmal gemisi gün sayıyor

Koronavirüs bizi durduramadı: Milli ikmal gemisi gün sayıyor

Türkiye’nin ikinci en büyük, yerli ve milli ikmal gemisinin çelik kısmının yüzde 70’i tamamlandı. Sefine Tersanesi Başkanı Demir Koloğlu, “2020’de koronaviüse rağmen hızlı başladık. Eylül’e kadar toplam 5 geminin teslimini gerçekleştirdik. Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) projemizin yüzde 50’si tamam diyebiliriz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG)
Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG)

Sefine Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Demir Koloğlu, savunma sanayii için yerli ikmal gemisi çalışmalarının son hızla devam ettiğini bildirdi. Koloğlu, "Savunma Sanayii Başkanlığı ile ilk projemiz olan Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) projemize başladık. Proje doğrultusunda yaklaşık 200 metre boyundaki DİMDEG'in inşasını sürdürüyoruz. Bu, donanmamıza yapacağımız ikinci en büyük, yerli ve milli en büyük ilk gemi olacak. Çelik kısmın yüzde 70 inşası tamamlandı, projenin toplamda bitmesi anlamında ise yüzde 50'ler civarında diyebiliriz " diye konuştu.

Demir Koloğlu

PANDEMİDE SEKTÖR HEDEF BÜYÜTTÜ

"2020 yılına yeni tip koronaviüs (Kovid-19) pandemisine rağmen hızlı başladık. Eylül ayına kadar toplam 5 geminin teslimini gerçekleştirdik. 2020 yılı sonu ciro hedefimizi 200 milyon avroydu fakat yıl sonuna kadar 245 milyon avro ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

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55 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Koloğlu, sektörün 55 bin kişiyi istihdam ettiğini, bunun 25 binin Tuzla'da, 20 bininin Yalova'da, kalanının ise diğer illerde olduğunu aktararak, kendilerinin de Sefine Tersanesi olarak sektörde ciddi bir paya sahip olduklarını anlattı.

YENİ NESİL TEKNOLOJİ

  • Gemi inşa çalışmalarına kuru yük gemisi ile başladıklarını dile getiren Koloğlu, çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti: “Gestaş firması için yüzde yüz yerli feribotlar ve Kıyı Emniyeti İdaresi için imal edilen SAR botlar ve tabi afetlerde de kullanılmak üzere, acil durum müdahale gemisi olan “Nene Hatun” gibi seçkin gemiler inşa edildi. Yıllık 40 bin ton sac işleme kapasitesine sahibiz. LNG tahrikli veya tamamen akülerle sevk olan ya da her iki özelliği bünyesinde barındıran yeni nesil gemiler; çevreci, teknolojik ve enerji tasarrufu yüksek olan projelerle sektörümüzde fark yaratıyoruz.

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