Koronavirüs fiyatları uçurdu: ​Yazlıklar Cote d’Azur’la yarışıyor

Sosyal ve ekonomik hayatı etkileyen koronavirüs konut tercihlerini de değiştirdi. Özellikle salgınla mücadele kapsamında evde geçirilen sürenin uzaması ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla daha büyük, balkonlu, bahçeli evlere ve yazlık bölgelere talep yoğunlaştı. Bu durumu fiyat artışlarını da beraberinde getirdi. Son bir yılda satılık fiyatları Datça’da yüzde 68, Kaş ve Bodrum’da yüzde 60 artış gösterdi. Sahibinden.com’dan yapılan belirlemelere göre, Bodrum Gümüşlük, Gündoğan ve Antalya Belek’te lüks villalar 150-165 milyon liyara kadar yükseldi.

50 MİLYONA ÇIKTI

Yabancıların yoğun konut alımı yaptığı Antalya’nın en pahalısı bölgesi Belek. Bölgede 450 metrekare 5+1 odalı, yüzme havuzlu lüks villalar 165 milyon liraya kadar çıkarken, Kaş, Konyaaltı, Manavgat’ta 30-50 milyon lira arasında değişiyor. Antalya’da ortalama 350-400 metrekare villalar 15 ile 23 milyon lira arasında değişiklik gösterirken, Lara, Konyaaltı, Alanya’da 125-300 metrekare arasında lüks daire ve villalar 9 milyon liradan el değiştiriyor.

EN PAHALISI GÜMÜŞLÜK

Yazlıkçıların akınına uğrayan Bodrum’un en pahalıları Gümüşlük, Gündoğan ve Yalıkavak. Bodrum Gümüşlük’te denize sıfır, 10 odalı ve brüt 5 bin metrekare villa 150 milyon liradan satışa çıkarken, Yalıkavak ve Gündoğan’da 1.400 metrkare üzerinde 10 odalı arazi içinde denize sıfır villalar 115 milyon liraya yükseliyor. Bulunduğu konum, oda sayısı ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte Bodrum Bitez’de 350 metrekareden başlayan ve 5-8 odalı villalar 50.5 milyon, Marmaris’te 37 milyon, Turgutresi’te 29 milyon, Yahşi’de 25 milyon ve Fethiye’de 22 milyon liraya kadar yükseliyor.

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