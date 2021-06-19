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Koronavirüs fiyatları uçurdu:  Yazlıklar Cote d’Azur’la yarışıyor

Kovid-19 salgınıyla balkonlu, bahçeli evlere yoğun ilgi yazlık bölgelere talebi artırdı. Son bir yılda satılıklar Datça’da yüzde 68, Bodrum ve Kaş’ta yüzde 60 artarken, fiyatlar 165 milyon liraya kadar çıktı. Fransa’nın sahil bölgesi Cote d’Azur’da 11-15 milyon euroya (113-155 milyon TL) lüks villa satın alınabilirken, deniz manzaralı bir daireyi 700 bin euro (7.1 milyon TL), İbiza'da 565 bin euroya (5,8 milyon TL) bulmak mümkün.

Hamide Hangül Yeni Şafak
Koronavirüs fiyatları uçurdu: ​Yazlıklar Cote d’Azur’la yarışıyor
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal ve ekonomik hayatı etkileyen koronavirüs konut tercihlerini de değiştirdi. Özellikle salgınla mücadele kapsamında evde geçirilen sürenin uzaması ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla daha büyük, balkonlu, bahçeli evlere ve yazlık bölgelere talep yoğunlaştı. Bu durumu fiyat artışlarını da beraberinde getirdi. Son bir yılda satılık fiyatları Datça’da yüzde 68, Kaş ve Bodrum’da yüzde 60 artış gösterdi. Sahibinden.com’dan yapılan belirlemelere göre, Bodrum Gümüşlük, Gündoğan ve Antalya Belek’te lüks villalar 150-165 milyon liyara kadar yükseldi.

50 MİLYONA ÇIKTI

  • Yabancıların yoğun konut alımı yaptığı Antalya’nın en pahalısı bölgesi Belek. Bölgede 450 metrekare 5+1 odalı, yüzme havuzlu lüks villalar 165 milyon liraya kadar çıkarken, Kaş, Konyaaltı, Manavgat’ta 30-50 milyon lira arasında değişiyor. Antalya’da ortalama 350-400 metrekare villalar 15 ile 23 milyon lira arasında değişiklik gösterirken, Lara, Konyaaltı, Alanya’da 125-300 metrekare arasında lüks daire ve villalar 9 milyon liradan el değiştiriyor.

EN PAHALISI GÜMÜŞLÜK

Yazlıkçıların akınına uğrayan Bodrum’un en pahalıları Gümüşlük, Gündoğan ve Yalıkavak. Bodrum Gümüşlük’te denize sıfır, 10 odalı ve brüt 5 bin metrekare villa 150 milyon liradan satışa çıkarken, Yalıkavak ve Gündoğan’da 1.400 metrkare üzerinde 10 odalı arazi içinde denize sıfır villalar 115 milyon liraya yükseliyor. Bulunduğu konum, oda sayısı ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte Bodrum Bitez’de 350 metrekareden başlayan ve 5-8 odalı villalar 50.5 milyon, Marmaris’te 37 milyon, Turgutresi’te 29 milyon, Yahşi’de 25 milyon ve Fethiye’de 22 milyon liraya kadar yükseliyor.

BARCELONA'DA 490 BİN NICE'DE 1.2 MİLYON EURO

  • Yazlık bölgelerde yaşanan hızlı fiyat yükselişleri, Avrupa’nın ünlü şehirlerini de yakalamaya başladı. Avrupa’da gayrimenkul satışına aracılık eden Tranio ve Savillas’tan yapılan belirlemelere göre, Fransa’nın sahil bölgesi olan ve ultra lüks villaların 60 milyon euroyu (621 milyon TL) aştığı Fransız Rivierası’ndaki Cote d’Azur bölgesinde 70-110 metrekare arasında balkonlu, deniz manzaralı 2 ya da 3 yatak odalı ortalama bir daire 700-900 bin euro (7.1 milyon TL-9.1 milyon TL) aralığında bulunabiliyor. Denize yakınlığı, oda sayısı ve metrekareler yükseldikçe fiyat da artıyor. Yine Cote d’Auzre’da 330-650 metrekare arasında 5-10 yatak odalı, deniz manzaralı, havuzlu lüks villalar 15-11 milyon euro (155-113 milyon TL) arasında değişirken, daha düşük metrekarelerde Mougins’de 3.8 milyon euro (39.9 milyon TL), Nice’de 1.2 milyon euroya lüks daire satın alınabiliyor. İspanya Barselona’da ise 72-126 metrekare arası 490 bin euro (5 milyon) ile 695 bin euroya (7.06 milyon TL), İbiza'da 565 bin euroya lüks daire bulmak mümkün.
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