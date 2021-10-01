Ekonomi Köy okullarına teknoloji taşıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Köy okullarına teknoloji taşıyor

Beş yıl önce Vodafone Vakfı tarafından hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesinde yeni bir adım daha atıldı. Kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak için 20 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açıldı.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Köy okullarına teknoloji taşıyor
Ekim sonuna kadar toplam 30 okula ulaşması hedeflenen projede, bir yılda 60 öğretmenle çevre köyler dahil olmak üzere toplam 6 bin çocuğa ulaşılacak.

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesinde, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Beşinci yılına giren projede, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 20 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açıldı.

  • Ekim sonuna kadar toplam 30 okula ulaşması hedeflenen projede, bir yılda 60 öğretmenle çevre köyler dahil olmak üzere toplam 6 bin çocuğa ulaşılacak. Ayrıca, ailelere yönelik düzenlenecek özel buluşma ve eğitimlerle yaklaşık 2 bin 500 veliye ulaşılması hedefleniyor.

195 BİN ÇOCUĞA KODLAMA ÖĞRETTİK

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Kocaeli Derince İshakcılar Ortaokulu’nda açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, bugüne kadar 81 ilde 195 bine yakın çocuğa kodlama öğrettiklerini belirterek, “Geçtiğimiz Nisan ayında önemli bir adım daha atarak, ülkemizin farklı noktalarındaki 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açacağımızı duyurmuştuk. Bugün de bu sözümüzü tutmanın ve toplam 20 köy okulunda teknoloji sınıflarımızı öğrencilerimizin kullanımına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geriye kalan 10 okulumuzda da Ekim sonuna kadar teknoloji sınıflarımızı açmayı hedefliyoruz” dedi.

  • Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise, pandemi döneminde dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın eğitim ve teknolojiye erişim durumları daha da zorlaştığını belirterek, “Çeşitli köy okullarına tam donanımlı teknoloji sınıfları kurduk” dedi.
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