Kredi kartı kozmetiği vurdu

Türkiye kozmetik ürün tüketiminde 2018 yılında çift haneli büyüme beklediklerini bildiren Pura, şunları kaydetti:

"2017 yılında kozmetik sektörünün, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacim endeksi ve aylık değişim oranlar çerçevesinde bakıldığında yüzde 10 civarında büyüme kaydedeceğini tahmin ediyoruz. 2018 yılı kozmetik sektörü için yeniden benliğini bulma yılı olmak zorunda, bunun için de bütün unsurlarıyla yeni bir hamle yapmak gerekiyor. Doğru yerde sektöre verilecek küçük destekler daha önceki olumsuz etkileri dağıtır diye düşünüyoruz.

Bu desteklerden biri kayıt dışı ile mücadele desteğidir. 2008 yılından bu yana bu konuda çok önemli adımlar atılmış ve ilerleme sağlanmış olmasına karşılık kat edilen mesafe halen yeterli değildir. Kayıt dışıyla savaşta en önemli silahımız piyasa gözetim ve denetiminin (PG&D) bizzat kozmetik ürünlerin tüketiciyle buluştuğu mecralarda gerekli ve yeterli yoğunlukta yapılmasıdır. Bunun için de denetim mekanizma ve örgütünün mutlaka güçlendirilmesi ve modern cihaz ve teknolojiyle donatılması gerekmekte."