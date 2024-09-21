Kripto kayıtlarını MKK saklayacak

Türkiye’de kripto varlıklar; denetim ve takip noktasında hayata geçirilecek yeni uygulamalarla daha güvenilir hale getirilecek. Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK) yapılan son değişiklikler, sektörde şeffaflık ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi adına somut adımlar atıldığını gösteriyor. Son olarak kripto para platformlarında yapılan işlemlerin nihai kayıtlarının depolanması için Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) görevlendirilmesi bekleniyor. Kripto varlıklar hakkında değerlendirmelerde bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, “Öngörümüze göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları işlemlerini MKK’ya raporlayacak. SPK onay verirse, kaydı tutulan işlemler MKK’nın veri depolarında saklanacak” açıklamasında bulundu.





AÇIKLANAMAYAN İŞLEME ‘GÜVEN SARSICI’ İBARESİ

Devreye alınan yeni düzenlemeler kripto varlık hizmet sağlayıcılarında fiyatların serbestçe belirlenebilmesinin önünü açtı. Ancak, platformlarda işlem gören kripto varlıklar dışında açıklanamayan işlemler “güven sarsıcı” olarak değerlendirilecek. Kripto varlık alım-satım platformlarından yapılan işlemlerin nihai kayıtlarının MKK’da toplanması sektörü daha güvenli ve takip edilebilir hale getirecek. Sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilmesi durumunda, hakların izlenmesi ve devredilmesi için elektronik ortamdaki kayıtlar esas alınacak. SPK’nın bu elektronik kayıtlarla MKK sistemi arasında entegrasyon sağlanmasını zorunlu kılması öngörülüyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulması ve faaliyete başlaması için SPK’dan izin alması gerekecek.





TÜBİTAK KRİTERLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Bu hizmet sağlayıcılar, yalnızca SPK tarafından belirlenen faaliyetleri gerçekleştirebilecek. Ayrıca, sistem güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak ve iç kontrol sistemlerini oluşturmakla yükümlü olan SPK, bu sağlayıcıların kuruluş ve faaliyete geçiş aşamalarında, TÜBİTAK’ın belirlediği kriterlere uygunluk şartı arayacak.





TÜRKİYE’NİN VERİ SAKLAMA DEPOSU

Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türk sermaye piyasalarının merkezi saklama kuruluşu olarak çeşitli hizmetler sunuyor. Bu hizmetler, Borsa İstanbul’da işlem gören pay senetleri, yatırım fonları, borsa yatırım fonları, özel sektör tahvilleri, finansman bonoları, banka bonoları, varantlar ve varlık teminatlı menkul kıymetleri kapsıyor. MKK, ayrıca Ar-Ge merkezi kimliğiyle, kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği yazılım, sistem ve platformlarla yerli ve yabancı sermaye ile finans kuruluşlarına veri ve teknoloji hizmetleri ihraç ediyor.





KALDIRAÇLI İŞLEME YASAK

SPK, MKK kripto varlık platformlarına yönelik yeni bir sistem entegrasyonu sürecini başlatacağını duyurdu. Bu kapsamda, platformların MKK tarafından belirlenen teknik altyapı gerekliliklerini karşılayarak belirleyeceği şekil ve takvim çerçevesinde entegrasyon sağlamaları gerekecek. SPK, platformların müşterilerine yalnızca kendi cüzdanlarında bulunan kripto varlıklar kadar satış yapabileceğini vurguladı. Böylelikle müşteriler sahip oldukları varlık kadar işlem yapabilecek ve yüksek riskli kaldıraçlı işlemleri kullanamayacak.





MKK’NIN SAKLAMA HİZMETLERİ

* Yatırım-saklama hesabı işlemleri

* İhraççı, menkul kıymet ihraç ve hak kullanım işlemleri

* Menkul kıymetlerin hak sahibi ve omnibus hesaplarda takip edilmesi

* Kayda alınmış menkul kıymetlerin takas ve saklama hizmetleri

* SWIFT işlemleri

* Elektronik Fon Alım Satım Platformu işlemleriyle ilgili hizmetler

* Elektronik Ürün Senedi işlemleri

* Kitle Fonlaması platformları işlemleri.



