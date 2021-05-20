Ekonomi Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü Bir haftadayüzde 50 eridi
DÜNYA EKONOMİSİ

Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü: Bir haftada yüzde 50 eridi

Kripto para borsaları, yatırımcılarına büyük şoklar yaşatmaya devam ediyor. Yıl başından bu yana üçüncü büyük çöküntüyü yaşayan kripto varlık piyasası, son üç günde yüzde 50 eridi. En büyük çöküş bitcoinde yaşandı. Bayramdan önceki haftayı 59 bin dolardan kapatan bitcoin, dün 30 bin dolara kadar geriledi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü: Bir haftada yüzde 50 eridi
Fotoğraf: Arşiv

Kısa yoldan zengin olmayı hayaliyle kripto paralara yatırım yapanlar, büyük şoklar yaşatmaya devam ediyor. Kripto para piyasasındaki kayıplar son bir haftada yüzde 50’ye yaklaşırken, pazar büyüklüğü 2.3 trilyon dolardan 1.6 trilyon dolara kadar düştü. 2020 Mart çöküşünden bu yana en büyük tek günlük satış dalgası dün yaşadı. Bybt verilerine göre son 24 saatte 2.5 milyar dolar değerinde uzun pozisyon kapatan yatırımcılar, farklı alanlara kaydı.

Bir kripto para platformu daha kapandı: Tüm hesaplarına bloke koyuldu
EKONOMİ
Bir kripto para platformu daha kapandı: Tüm hesaplarına bloke koyuldu

ÇÖKÜŞTE ÇİN VE MUSK ETKİLİ OLDU

  • Çin’in yasak kararı ve Elon Musk’ın Twitter’dan paylaştığı mesajlar sonrası başlayan düşüş dün de sürdü. Çin, finans ve ödeme kuruluşlarına kripto para işlemlerini yasakladı, yatırımcıları spekülatif kripto para işlemlerine dair uyardı. Tesla’nın BTC ile ödeme almayı durdurması ile başlayan satış dalgasında Tesla’nın kripto varlıklarını satmış olabileceği iddiaları de eklenince kripto piyasalardan kaçışlar arttı.

Kripto para piyasalarında sert düşüş: Kayıp 1 trilyon dolara yaklaştı
EKONOMİ
Kripto para piyasalarında sert düşüş: Kayıp 1 trilyon dolara yaklaştı

BİTCOİN’DE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Bu iki faktörün etkili olduğu büyük dalgada en büyük kaybı bitcoinde yaşandı. Bitcoin’de değer kaybı günde yüzde 24’ü geçti. Bitcoin son on günde yüzde 49 değer kaybederken, Ethereum yüzde 60’a yaşlaştı. Shiba yüzde 57 değer kaybetti. 1,5 milyar dolarlık kayıpta 800 milyon dolarla Bitcoin başı çekti. Bayramdan önceki haftayı 59 bin dolardan kapatan bitcoin, dün 36 bin dolara kadar geriledi.

Bir milyon Türk yatırımcıya kripto para uyarısı: Düzenlemeye tabi değil alt yapısı yok!
EKONOMİ
Bir milyon Türk yatırımcıya kripto para uyarısı: Düzenlemeye tabi değil alt yapısı yok!

KÜÇÜKLER DE KAYIPTA

  • Kripto para piyasasının en büyük ikinci oyuncusu olan Ethereum’un geçen hafta 4 bin doları aşan değeri 2800 dolara kadar indi. Litecoin yüzde 12,9 düşüşle 266 dolardan işlem görürken XRP yüzde 7 düşüşle 1,42 dolara geriledi. Ethereum’daki kayıp 350 milyon dolarlık satış oldu. Son dönemin gözde altkoinlerinden Shiba, bir günde yüzde 24, haftalık yüzde 50’nin üzerinde değer kaybetti.

SERMAYE GÜVENLİKLERİNİ İHLAL EDİYOR

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin, finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurdu. Önceki gün Çin’deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor” ifadeleri yer aldı.

Altın rallisi sürüyor

  • Güvenli yatırım aracı olarak bilinen altın, son iki aylık çıkışıyla dikkat çekiyor. son iki ayda gramı 100 lira artan altın yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor. 20 Martta 407 liraya kadar gerileyen altının gramı dün 506 liraya çıktı. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükselişte kripto borsaları güvensiz bulan yatırımcı ilgisinin etkili olduğu tahmin ediliyor. Altındaki yükselişin sürmesi bekleniyor.
Abone Ol Google News
İyileşecektiler gittiler

İyileşecektiler
'gittiler'

​İşgalci İsrail travma nedeniyle psikolojik tedavi gören çocukları katletti.
Acil çağrı koduyla e-posta

'Acil çağrı' koduyla e-posta

​HDP'ye Kobani talimatı PYD tarafından verilmiş.
PKK evimizi yıkarken neredeydin

PKK evimizi yıkarken neredeydin

Meral ​Akşener'e cevabı terör mağdurları verdi.
‘Libya modeli’ Atina'yı korkuttu

‘Libya modeli’ Atina'yı korkuttu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, soluğu Kudüs'te aldı.
Haklının güçlü olduğu<br> bir dünya için varız

Haklının güçlü olduğu
bir dünya için varız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i eleştirdiği için ABD'den gelen tepkilere sert cevap verdi.
Özışık'lara suç duyurusu

Özışık'lara suç duyurusu

Bakan Soylu ​“hakaret ve iftira” davası açtı.
Kandil’i çökerteceğiz

Kandil’i çökerteceğiz

Gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları yanıtladı.
Avrasya’nın ‘ticaret koridoru’ açılıyor

Avrasya’nın ‘ticaret koridoru’ açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması beklenen proje ulusal ve uluslararası yük taşımacılığına köprü olacak.
Bir haftada yüzde 50 eridi

Bir haftada yüzde 50 eridi

​Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü.
Ticaret Bakanlığı yasakladı

Ticaret Bakanlığı yasakladı

Etilen polimeri ithalatı 45 gün sonra durdurulacak.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Beşiktaş şampiyonluğunu kutladı

Beşiktaş şampiyonluğunu kutladı

2020-21 sezonunda mutlu sona ulaşan Beşiktaş kupasını aldı.

​İçişleri Bakanı Soylu gündeme dair soruları yanıtlıyor.

Haritadaki yerini<br>bilmeyecek kadar zavallı

Haritadaki yerini
bilmeyecek kadar zavallı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e Filistin tepkisi.
Kupa töreninde<br>ayrılık mesajı

Kupa töreninde
ayrılık mesajı

​Milli futbolcu tercih ettiği parçayla şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.