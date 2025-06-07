Kruvaziyerle 4 ayda 205 bin yolcu geldi

Son yılların popüler tatil seçenekleri arasına giren kuruvaziyer seyahat gemileri, Türkiye’yi önemli bir destinasyon bölgesi olarak işaretledi. Ocak-Nisan 2025 döneminde Türk limanlarına uğrayan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre büyük artış gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2025 yılının ilk dört ayında Türk limanlarına toplam 169 kruvaziyer gemisi yanaştı. Kruvaziyer gemileriyle birlikte ülkemize gelen, giden ve transit geçiş yapan toplam 205 bin 758 kruvaziyer yolcusu ağırlandı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı yaklaşık 120 bin seviyesindeydi. Böylece yıllık bazda kruvaziyer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 71 artış gerçekleşti.

NİSANDA ZİRVE YAPTI

Verilere göre sadece nisan ayında Türk limanlarına 97 kruvaziyer gemisi geldi. Aynı dönemde gelen yolcu sayısı 10 bin 597, giden yolcu sayısı 13 bin 298, transit yolcu sayısı ise 80 bin 213 olarak kayıtlara geçti. Toplamda yalnızca nisan ayında 104 bin 108 yolcu Türk limanlarında ağırlandı. Kruvaziyer gemilerinin Türkiye'de en çok uğradığı limanlar ise Kuşadası, İstanbul, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Antalya oldu.

2025 REKOR YILI OLABİLİR

Kruvaziyer turizminin bu hızlı yükselişi, turizm sektörü ve yerel ekonomiler açısından son derece olumlu karşılandı. Sektör temsilcileri, "2024 yılında 630 dolar olan kuruvaziyer yolcusu gecelik harcaması bu yıl ilk 4 ay da ortalama 640 dolara çıktı" dedi. 2025’in rekor yılı olabileceğini belirten uzmanlar, yaz sezonunda yolcu sayısının daha da artacağını öngörüyor. Turizm Bakanlığı ve liman işletmecileri, yıl sonuna kadar 1 milyon yolcu hedefi koymuş durumda. Bu hedef doğrultusunda liman altyapıları geliştiriliyor, yeni destinasyonlar ekleniyor.







