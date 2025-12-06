Yeni Şafak
Küçük modüler reaktörler için yol haritası hazır

Merve Safa Akıntürk
04:006/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Nükleer enerji alanında yeni bir döneme giren Türkiye, küçük modüler reaktörler (SMR)için yol haritasını hazırladı. İnsansız hava araçlarında (İHA) dünya çapında bir marka haline gelen Baykar, şimdi de stratejik öneme sahip nükleer enerji sektörüne adım atarak yerli SMR geliştirmeye başladı.

Baykar’ın üzerinde çalıştığı 40 megavatlık SMR ünitesi, tek başına 100 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip olacak. Nükleer enerji alanında atılan bu adımların yalnızca Baykar’ın girişimiyle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda kapsamlı bir yasal dönüşümle destekleneceği belirtiliyor.

HEM KULLANICI HEM ÜRETİCİ

Bu kapsamda daha önce Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği ve hazırlıkları devam eden nükleer enerji yasa tasarısı, Türkiye’de ilk kez özel sektör firmalarına kendi SMR prototiplerini geliştirme ve kurma imkânı tanıyacak. Teknik ve güvenlik kriterlerini karşılayan firmalar lisans alarak nükleer alanda üretim yapabilecek. Türkiye’nin SMR yol haritası da bu dönüşümün altyapısını oluşturuyor. Buna göre; 2025-2029 döneminde strateji ve hazırlık sürecine odaklanılacak. 2030-2034 yılları ise uygulama ve sahaya iniş dönemi olacak. 2035 sonrasında da SMR teknolojisinin Türkiye’nin enerji sistemine tam entegrasyon dönemi başlayacak.



