Memurluğu bıraktı, 145 bin TL hibe ile işe başladı: Adanalı kadın girişimci, altı yılda tesisini dev üretim merkezine dönüştürdü:

Meyve cipsine iç piyasadan talep çok fazla





Halime Büyükgüzel Saçıkaralı tesisi kurarken aldığı KOSGEB desteğinin ardından yine bu kurum ile Çukurova Kalkınma Ajansından hibe ve destek aldığını söyledi.





Destekler ve kendi sermayesiyle işletmesini 6 yılda büyüttüğünü anlatan Saçıkaralı, yürüttüğü sözleşmeli tarım modeliyle de hem yöre üreticisini koruduğunu hem de yaş meyve teminini kendi kriterlerini karşılayacak şekilde riske girmeden sağladığını belirtti.



