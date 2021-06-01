Kur artışları ikinci ele yarar

Mayıs ayında ikinci elde en çok tercih edilen otomobil Renault Megane oldu. Bu modeli sırasıyla Fiat Egea, Volkswagen Passat, Renault Symbol ve Fiat Linea takip etti.

Yılın ilk yarısında yüksek satış adetlerine ulaşarak 10 yıllık ortalamaların üzerine çıkan Türkiye otomotiv pazarında talebin Haziran ayı ile beraber ikinci el araçlara kayması bekleniyor.

Hüsamettin Yalçın

HAZİRANDA KIRILMA OLUR

Otomotiv pazarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İhtiyaçla birlikte sürekli artan fiyatlardan etkilenmemek için tüketici yılın ilk yarısında adeta sıfır araca koştu. Ancak, döviz kurlarında süren artış, faiz oranlarının yüksekliği ve çip krizinin de etkisiyle yaz aylarında sıfır kilometre araç satışlarının azalacağını tahmin ediyoruz. Haziran ayından itibaren sıfır araç fiyatlarındaki artışın daha belirgin olacağı bir gerçek. Yine de Mayıs-Eylül döneminde aylık ortalama sıfır kilometre araç satış adetlerinin 35 bin adedin altına düşmeyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

HER AY 180 BİN ADED İKİNCİ EL SATILACAK

Sıfır kilometre araç satışlarının bir miktar azalması ve özellikle Haziran ayında pandemi önlemlerinin gevşemesiyle beraber ikinci el araca olan talebin yükseleceğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Nisan ayından beri ikinci el araç satışları sürekli olarak yükseliyor. Bu yükselişin, Haziran ayı ile birlikte yıl sonuna kadar kademeli olarak her ay yaklaşık yüzde 2 ila yüzde 3 artmasını bekliyoruz. Yaz aylarında ikinci elde sıfır kilometre araç satışlarının yaklaşık 6 katı kadar tekil satış adedi öngörüyoruz. Özellikle Mayıs-Eylül döneminde aylık ortalama ikinci el araç satış adetlerinin 180 bin adetlerin altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu.