Kur korumalı mevduatta yedi haftada 651 milyar liralık artış

Türkiye, Gök Vatan olarak ifade edilen hava sahasını orta ve uzun menzilli füzeler ile havadan gelecek diğer tehditlere karşı korumak için geliştirdiği milli sistemi adım adım hayat geçiriyor. Hava sahasına yönelik bütün tehditler SİPER tarafından en güçlü şekilde bertaraf edilecek.​ Gökyüzünde tabiri caizse tek bir kuş dahi uçurtmayacak Türk kalkanı her biri altı adet füze atabilen sekiz füze fırlatma sisteminden oluşacak.​ Savunmadaki Türkler programı bu hafta yerli S-400 olarak da adlandırılan sisteme ilişkin atılan kritik adımı gündemine aldı.