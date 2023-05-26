Kur korumalı mevduatta yedi haftada 651 milyar liralık artış

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BDDK verilerine göre 31 Mart itibarıyla 88.8 milyar dolar olan KKM 19 Mayıs haftası itibarıyla 121.4 milyar dolara yükseldi.
KKM 524.7 milyar dolar büyüklükteki döviz ve TL mevduatın artık önemli bir bölümünü oluşturuyor.
Bankacılar KKM'de itfaların bu hafta 7 milyar dolara ulaştığını, önümüzdeki dönemde de her hafta 10 milyar dolara doğru yaklaşacağını belirtiyor.
TL mevduat getirileri %40'a ulaşırken KKM'de %30 üzeri getiri bulunabiliyor.
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44 dakika önce