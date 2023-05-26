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Ekonomi

Kur korumalı mevduatta yedi haftada 651 milyar liralık artış

Kur Korumalı Mevduat uygulaması faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından yatırımcı çekmeye devam ediyor. Kur korumalı mevduat hesaplarındaki toplam tutar son yedi haftada 32.6 milyar dolar artış gösterdi.

11:26 . 26/05/2023 Cuma
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

BDDK verilerine göre 31 Mart itibarıyla 88.8 milyar dolar olan KKM 19 Mayıs haftası itibarıyla 121.4 milyar dolara yükseldi.


KKM 524.7 milyar dolar büyüklükteki döviz ve TL mevduatın artık önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Bankacılar KKM'de itfaların bu hafta 7 milyar dolara ulaştığını, önümüzdeki dönemde de her hafta 10 milyar dolara doğru yaklaşacağını belirtiyor.


TL mevduat getirileri %40'a ulaşırken KKM'de %30 üzeri getiri bulunabiliyor.




#Kur Korumalı Mevduat
#KKM
#Banka
44 dakika önce
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