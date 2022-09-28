Kur Korumalının yüzde 72'si yenilendi

Katılım finans kuruluşları arasında ilk, konveksiyonel bankalar arasında ise ilk 10'da yer alan Kuveyt Türk, 2011 yılında ‘altın günleri’ başlattı. Sektörde ilklerden olan uygulama ile bugüne kadar 25 ton altını ekonomiye kazandırdı. Banka kur korumalı, dönüşüm destekli ve YUVAM hesabı ile 50 milyar liralık mevudat büyüklüğüne ulaştı. Yeni Şafak'a konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Kur Korumalı Mevduat ve yeni ürünlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

MUDİLERİN 51.5 TON ALTINI VAR

- Yastıkaltındaki altınları çıkarmada rolünüz nedir? Ekonomiye ne kadar altın kazandırdınız?

Altın bankacılığını Türkiye'ye getiren ilk kurumlardan biriyiz. 2011 yılında bankacılık sektöründe ilk olarak başlattığımız ‘altın günleri’yle şimdiye kadar yastıkaltından toplamda 25 ton altını reel ekonomiye kazandırdık. Bugün itibarıyla 1.2 milyon müşterilerimizin cari ve altın katılma hesabında 51.5 ton altını bulunuyor. ONSA Altın Rafineri ile kuyumcu ağı anlaşması yaparak, kuyumcular aracılığıyla yastıkaltındaki altınları reel ekonomiye kazandırma faaliyetlerine hız verdik. Fiziksel olarak kuyumcu ve şubelerimizden yatırılan altınlar Türk Lirası’na dönüştürülerek Fiziki Altın Katılma Hesabı (FATSİ)’nda değerlendirilebilir. Böylelikle müşterilerimiz, fonlarını hem kur değişimine karşı korurken hem de ilave getiri imkanından faydalanabilirler.

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- Peki bununla ilgili bir rakam var mı?

Henüz yeni başladı. İyi gidiyor. Altının durumu piyasa hareketlerine bağlı. Her yıl 2 ton civarında yastıkaltı altını reel ekonomiye kazandırıyoruz. Bu yıl da böyle olur diye düşünüyoruz. Toplanan tüm altınların müşterilerimize fiziken teslim hizmeti de sunuyoruz.

85 BİN KKM HESABI VAR

- Kur korumalı hesaplarda ne kadar para birikti?

Kuveyt Türk müşterileri, Dönüşüm Destekli Katılma Hesabı ve Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nı, şubelerden, internet şubeden ve Kuveyt Türk Mobil’den açtırabiliyor. Öte yandan Hazine Bakanlığı’nın ürünü olan kur korumalı hesaplarda 20 milyar TL’lik bir bakiye birikti. Müşterilerimizin birikimleri, Merkez Bankası’nın ürünleri olan dönüşüm destekli hesaplarda 21.3 milyar TL, Yuvam Hesapta ise 4.3 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca, toplam 85 bin müşterimiz Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine dahil oldu. Mevcut görünüm itibarıyla, bu ürünlere müşterilerin ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Vadesi dolan hesapların yüzde 72’sinin yenileme yoluyla vadesini uzattıklarını görüyoruz. Yaklaşık 50 milyar liraya kadar ulaştık. Yarısı kur korumalı yarısı da dönüşüm destekli olmak üzere bir miktar da YUVAM hesabı var.

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İHRACATÇILARA DESTEĞE DEVAM

- Kredileriniz en çok nereye gidiyor?

Uzun yıllardır ihracatın finansmanına ve leasing sektörüne çok önem veriyoruz. İhracatta yılın ilk yarısında ihracat finansmanında yüzde 67 oranında artırarak 1.1 milyar dolara çıkardık. Leasingde sektörde ikinci sıraya yerleştik. Yılın ilk yarısı itibarıyla leasingde 17.6 milyar TL finansman hacmine ulaştık. Plastik ürün ihracatı alanında yaptığımız Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı işlemi, faizsiz finans alanında Türkiye’de ve dünyada gerçekleştirilen ilk işlem olma özelliği taşıyor. Bu hizmetimizle, ihracat yapan tüzel müşterilerimize, yurt dışı vadeli mal ve hizmet satışları için tahsilat yönetimi, muhabir garantisi ve finansman ürünlerini bir araya getirdiğimiz geniş bir yelpazede çözüm sunuyoruz.

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10 MİLYON MÜŞTERİ HEDEFİ

- Gelecek hedefler doğrultusunda 2025 yılı stratejiniz nedir?

İlk 10 banka arasında bulunmamızın getirdiği rekabet koşulları çerçevesinde müşteri deneyimi, dijitalleşme ve finansal sağlık olarak 3 ana başlık altında şekillendirdik. Bu çerçevede 2025 yılına yönelik stratejik hedeflerimizde, müşterilerimizi tüm faaliyetlerimizin ana odağına aldık. Müşterilerimize kesintisiz, kolay, hızlı ve pürüzsüz bir deneyim ortamı sağlayarak müşteri deneyiminde Türkiye’nin en iyi finans kuruluşlarından biri olmayı amaçlıyoruz. 2025 yılına ulaştığımızda en iyi müşteri deneyimini 10 milyon müşterimize sunmayı hedefliyoruz.

Katılım finans 1 trilyona ulaştı

 Katılım bankacılığının geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Temmuz sonu itibariyle bankacılık sektörü aktif büyüklüğü yüzde 33,5 artarken katılım finans kuruluşları yüzde 41,7 büyüme gösterdi. Katılım finansın bankacılık sektöründen aldığı pazar payı 1 trilyon TL aktif büyüklüğüyle yüzde 8,3 seviyesine ulaştı. Yılın ilk 7 ayında, toplanan fonlarda yüzde 45,9 büyüme gösteren katılım finans kuruluşları, Türk Lirası cinsinden toplanan fonlarda ise yüzde 107,2’lik yüksek bir büyüme performansı gösterdi. Kullandırılan fonlarını yılın ilk yedi ayında bankacılık sektörü kredi büyümesinin oldukça üzerinde olmak üzere yüzde 41,5 artırarak 555 milyar TL’ye çıkardı. Kamunun desteğiyle ve yeni açılmakta olan dijital katılım finans kuruluşlarının da katkısıyla katılım finansın ülkemizde daha da güçleneceğine ve büyüyeceğine inanıyoruz.

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Miles&Smiles kart yoğun ilgi görüyor

- Miles&Smiles Bireysel Kredi Kartı’na ilgi nasıl?

2021 yılında Kuveyt Türk olarak, ülkemizin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) ile yaptığımız anlaşmayla Miles&Smiles'ın resmi ortaklarından biri olduk. Anlaşma kapsamında Miles&Smiles Kuveyt Türk müşterileri, THY ve program ortağı hava yolu firmalarıyla gerçekleştirdikleri uçuşlardan, program ortaklarında yaptıkları harcamalardan ve alışverişlerden mil kazanabiliyor. Miles&Smiles Kuveyt Türk Business kredi kartıyla da sektörde bir ilk hayata geçirilerek şahıs firmalarının yanı sıra ilk kez ticari firmalar için de Miles&Smiles kartı hizmete sunduk. İş birliği kapsamında müşterilerimize sunduğumuz Miles&Smiles Bireysel Kredi Kartı ile Miles&Smiles Business Kart yoğun ilgi görüyor.