Ekonomi Kurban bayramı tatili kaç gün?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban bayramı tatili kaç gün?

Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı tatili için planlarını yapmaya başladı. En çok merak edilen konuların başında ise 'Bayram tatili 9 gün tatil olacak mı?' sorusunun yanıtı geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 9 günlük tatil ile ilgili fikrini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu yıl Kurban Bayramı , 11 Ağustos ile 14 Ağustos arasında olacak.
Bu yıl Kurban Bayramı , 11 Ağustos ile 14 Ağustos arasında olacak.

2019 yılı Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İslam âlemi için büyük önem arz eden Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Kurban yaklaştıkça hazırlıklar da ona göre şekillenirken, konuya yönelik araştırmalar da bir hayli artış gösterdi.

Bilindiği gibi, çeşitli tatil planlarının dışında, küçükbaş ve büyükbaş hayvan alımı için de 2019 Kurban Bayramı tarihi oldukça merak ediliyor. Zira, bayramın ne zaman ve ayın kaçında olacağı milyonlarca yurttaş açısından oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

Beş günlük bayram tatili için milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı'nın 9 gün olup olmayacağı ile ilgili resmi açıklamayı bekliyor. Basın mensupları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Berat Albayrak, "Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum" dedi.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

9 GÜNLÜK TATİL BEKLENİYOR

Kurban Bayramı, 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Turizm sektörü, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, bu bayram tatilinin de idari izinler açısından 9 güne çıkartılmasını bekliyor. Turizm sektörü, bayramın uzatılmasının iç pazara katkı sağladığını belirtti. İş dünyası ise ivme kaybı yaşanacağını ifade ediyor.

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