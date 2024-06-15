Kurbanlıklar yüzde 20 ucuzladı

Kurban Bayramı yaklaşırken, hayvan pazarlarında telaş sürüyor. Vatandaşlar da bayram arifesinde kurbanlıklarını bir an önce satın alıp, mağdur olmak istemiyor. Yaklaşık 5 bin hayvanın olduğu Çobançeşme Kurban Pazarı’nda kurbanlıkların yarısından fazlası satıldı. Fiyatlarda ise yaklaşık yüzde 20’lik bir düşüş gözlendi. Kurban Bayramı öncesinde indirime giden besiciler, hayvanların hepsini bitirip köylerine dönmek istiyor.

HAYVANLARIN YÜZDE 60'I SATILDI

Bahçelievler'de bulunan ve 117 çadırla vatandaşa hizmet veren Çobançeşme Kurban Pazarı'nda satışlar hız kazandı. Malını bitirmek için fiyatları biraz geri çeken satıcılar ise gidişattan memnun. Geçen yılki satışlar yakalandı. 10 gün önce 110 ila 250 bin liraya kadar çıkan büyükbaş hayvanların fiyatı şu anda 90 binden başlayıp 200 bin lira arasında değişiyor. Küçükbaşta ise 13-15 bin liralardan kapı açılırken, şu anda rakamlar 10 bin liraya kadar geriledi. Hayvanın kilosuna göre fiyat 25 bin liraya kadar çıkabiliyor. Edindiğimiz bilgilere göre, pazardaki hayvanların yaklaşık yüzde 60'ı, yani 3 bin tanesi satıldı. Konuştuğumuz satıcılar ise kalan kurbanlıkları 2-3 gün içinde bitireceklerini söylüyor.

BAYRAMDA HEPSİNİ BİTİRİRİZ

Tokat'tan gelen bir büyükbaş hayvan satıcısı, "Malın çoğunu sattık çok şükür. Kalanını da bayramın ilk günü bitiririz. Fiyatlarda biraz indirime gittik bu da vatandaşın hoşuna gitti, pazar daha da canlandı" dedi. Kars'tan gelen bir besici ise, "Genelde her sene böyle oluyor. Müşterileri bekliyoruz. Arifede yoğunluk artıyor, bayramın birinci gününde de hepsini bitiririz. Vatandaş sıkı pazarlık yapıyor biz de hızlı satılsın diye bir miktar fiyatları aşağı çektik” diye konuştu. Tokat Reşadiye’den 300 hayvanla gelen bir küçükbaş satıcısı da hayvanların 3’te ikisini sattığını belirterek, “2 haftada 200 tane kurbanlık sattım, geriye 100 tane kaldı. 2-3 güne hepsini bitiririm sonra da köyüme dönerim” bilgisini verdi.

Fiyatların daha da düşmesini bekliyorum

Kurbanı ucuza kapatmak isteyen vatandaşlar, fiyatların daha da düşeceğini düşünüyor. Kurban Pazarı'nda denk geldiğimiz Ahmet Öztürk, kurbanlığını her yıl arifede aldığını belirtti. Öztürk, “Fiyatların düşeceği zaman arife ve bayramın birinci günü oluyor. Ben de bekleyip, kurbanı biraz daha ucuza alıyorum. Bu sene küçükbaş hayvan kesmeyi planlıyorum” ifadelerini kullandı.







