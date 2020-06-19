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Ekonomi Küresel doğrudan yatırım yüzde 40 düşer Türkiyeyi üst sıralara taşıyacak yol haritası hazırlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Küresel doğrudan yatırım yüzde 40 düşer: Türkiye'yi üst sıralara taşıyacak yol haritası hazırlanıyor

Kovid-19 etkisiyle doğrudan yabancı yatırımların yüzde 40 düşeceği öngörülürken, Türkiye bu küçülmeye karşı önlem alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Türkiye’yi yatırım çekmede üst sıralara taşıyacak yeni bir yol haritası özel sektörün de katılımıyla hazırlanıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), bu yıl küresel doğrudan yabancı yatırımların yeni tip koronavirüsün sebep olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle 2019 senesine göre yüzde 40 azalmasının beklendiğini duyurdu.

RESESYON BEKLENTİSİ VAR

Raporda, geçen yıl 1,54 trilyon dolar olarak kaydedilen küresel doğrudan yabancı yatırımların bu yıl yüzde 40 gerileyerek 2005’ten beri ilk defa 1 trilyon doların altına düşeceği belirtildi. Söz konusu yatırımların 2021’de yüzde 5 ila yüzde 10 daha düşeceğinin tahmin edildiği raporda, yatırımların 2022’de toparlanmaya başlayacağına işaret edildi. Salgının yayılmasını önlemek için ekonomik faaliyetlere kısıtlama getirilmesinin mevcut yatırım projelerini yavaşlattığı belirtilen raporda, "Derin bir resesyon beklentisi, uluslararası şirketleri yeni projeleri yeniden değerlendirmeye yönlendirecektir. Hükümetlerin krizde aldığı politika önlemlerinde yeni yatırım kısıtlamaları bulunmaktadır” değerlendirmesine yer verildi.

DÜNYADA EKONOMİK BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

UNCTAD Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel ekonominin 2008 finansal krizdeki zamandan daha kötü durumda olduğunu belirterek, “Salgın, küresel doğrudan yabancı yatırımlara arz, talep ve politika şokunu yaşatıyor” ifadesini kullandı. Ekonomik görünümün son derece belirsiz olduğunu vurgulayan Kituyi, “Geleceğe yönelik beklentiler, salgın buhranının süresine ve salgının ekonomik tesirlerini hafifleten politikaların etkinliğine bağlı” değerlendirmesinde bulundu.

Özel sektörle birlikte planlandı

  • * Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile biraraya gelerek, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarını değerlendirdi. İlerleyen günlerde 2020 yılının ilk toplantısı için biraraya gelecek YOİKK öncesi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge ve Tasarım merkezleriyle ilgili yapılacak düzenlemeler ile Türkiye’de katma değerli, rekabetçi ve yenilikçi üretime dönük çalışmalara katkı sağlanacağı değerlendirildi.
  • * Lojistik merkezler, iltisak hatları ve kombine yük taşımacılığına ilişkin mevzuatın oluşturulmasına ve ulaşım etkinliğinin sağlanmasına dönük destek mekanizmalarının oluşturulması çalışmalarında YOİKK’e katkı sağlayan STK’lerin katılımıyla büyük ilerlemenin gerçekleştiği toplantıda, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan Küresel Yenilik Endeksi’nde Türkiye’yi üst sıralara hızlıca taşıyacak yol haritasının özel sektörün katılımıyla hazırlandığı ve bundan sonraki aşamada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve STK’lerin katkısıyla küresel yenilik endeksinde yükselmeyi sağlayacak adımların hızlıca atılacağı ele alındı.

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