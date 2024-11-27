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Ekonomi
Küresel helal pazarı İstanbul'da kapılarını açtı: Helal Expo 2024 iş birliği fırsatları sunacak

Küresel helal pazarı İstanbul'da kapılarını açtı: Helal Expo 2024 iş birliği fırsatları sunacak

11:5527/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
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Dünya Helal Zirvesi’nin, ülke ekonomisi ve dünya helal pazarına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.
Dünya Helal Zirvesi’nin, ülke ekonomisi ve dünya helal pazarına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM), ziyaretçilerine kapılarını açtı. Dünya helal gıda pazarının yüzde 70'ini oluşturan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ve gözlemci statüsündeki 60 ülkenin bakanları ve ticaret heyetleri, Uluslararası Bakanlar Oturumu'nda ağırlanacak. Helal Expo 2024, iş fırsatlarını artırmayı, sürdürülebilir helal uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Dünya Helal Zirvesi Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Dünya Helal Zirvesi,
"Helalde Başarılı 10. Yıl"
mottosuyla 27-30 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Dünya Helal Zirvesi özel alanlarından Natural, Organic, Vegan Ürünler ve Hizmetler Alanı (NOV), ticarette üst düzey potansiyele sahip yeni pazarlar için önemli fırsatlar sunuyor.


İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilecek Dünya Helal Zirvesi, bünyesinde barındırdığı tüm alanlarla global ölçekte ticarete önemli katkılar sağlayacak.


Ulusal ve uluslararası binlerce ziyaretçi katılacak

30 binin üzerinde ziyaretçinin katılması beklenen NOV özel alanı; 100'den fazla ziyaretçi ülke, 300'den fazla satın almacı, 45'ten fazla katılımcı ülke ve 450'nin üzerinde katılımcıyı ağırlayacak. 9 binin üzerinde global ziyaretçiye ev sahipliği yapacak NOV özel alanı, distribütörleri, perakendecileri, online satıcıları, özel etiketli ürün üretici ve temsilcileri, üreticileri, dış ticaret firmalarını ağırlayacak.


Yiyecek, içecek ve ambalaj alanında kahvaltılıklar, temel gıdalar, et ürünleri, meyve, sebze, organik gıda ambalajları, içecekler, atıştırmalıklar ve süt ürünleri, özel beslenme alanında da glütensiz ürünler, vegan ürünler, takviye içecek ve kapsül ürünleri sergilenecek.


Ayrıca, güzellik ve kozmetik alanında cilt bakım ürünleri, saç bakım ürünleri, ağız ve diş sağlığı ürünleri, temizlik ve hijyen ürünleri; bebek ve çocuk alanında kaşık mamaları, bağışıklık destek ürünleri, bakım ürünleri, tekstil ürünleri, hazır bebek ve çocuk yemekleri, tarım, çevre ve sürdürülebilirlik alanında ise akıllı tarım teknolojileri, sulama ve gübreleme sistemleri, drone teknolojileri, tekstil ürünleri, hazır bebek ve çocuk yemeklerine dair ürünler öne çıkacak.


#Dünya Helal Zirvesi
#İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
#Nov
#Ticaret Bakanlığı

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