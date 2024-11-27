Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi küresel üretim üssü haline getirme yolunda ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dünya Helal Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

Gönül coğrafyamızdan, güzel İstanbul'umuzu teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime ülkemize hoş geldiniz diyorum. Ecdadımızın dersaadet olarak andığı bu güzel şehirde sizleri misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyuyoruz. 10. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2024 organizasyonunun ülkelerimiz ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.





Helal belgeli ürün ve hizmetlerin temiz, sağlıklı ve dini hassasiyetleri gözetenen nitelikte olmaları, kapasitesi 5 trilyon doları aşan bu pazarın daha da büyümesini sağlamaktadır. Bu yıl 110'dan fazla ülkeden, binden fazla firma ve 50 bin civarında ziyaretçiyi ağırlayan Dünya Helal Zirvesi küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilmektedir. Helal başarının 10 yılı, vizyonu birleştirme, geleceği şekillendirme temalı zirve boyunca yapılacak münazaraların sektördeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inanıyoruz.





"Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışan herkese destek olmayı görev biliyoruz"

Zirve zemininde düzenlenecek iş forumları ile katılımcı şirketler arasında yeni ortaklıkların kurulmasına, yeni yatırımların gerçekleşmesine öncülük edecektir. Üç kıtanın kalbi konumundaki ülkemizi küresel bir üretim üssü haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yerli yabancı sermaye ayrımı yapmadan Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışan herkese destek olmayı görev biliyoruz. Ülkemize kazandırdığımız Helal Akreditasyon Kurumu ile bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Ayrıca gıda güvenliği konusunda çeşitli düzenlemeler yaparak tüketicinin sağlığını korumaya yönelik kritik adımlar attık.





Sağlık risklerini azaltmak ve toplumun güvenli gıda tüketimini sağlamak için uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun olarak düzenlediğimiz Türk Gıda Kodeksi'ni titizlikle uyguluyoruz. Diğer taraftan sayısını artırdığımız kontrol laboratuvarlarımızla gıda numunelerini kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal açıdan sıkı bir denetimden geçiriyoruz. Gerek tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere erişiminin temini, gerekse helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaştırılması için belgelenme ve standartlaşma çok önemlidir. Bu sebeple 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ayrılıkları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya bir kez daha davet ediyorum.



