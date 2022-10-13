Küresel ticaretin merkezi MÜSİAD expo için geri sayım başladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) koordinasyonunda 1993 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO, bu sene 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. 25 bin metrekarelik fuar alanında 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcının ağırlanacağı organizasyon kapsamında ayrıca D8 Büyükelçiler Zirvesi düzenlenecek.

"MÜSİAD EXPO, ETKİ ALANINI HER GEÇEN DÖNEMDE DAHA DA ARTIRIYOR"

MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen MÜSİAD EXPO 2022 Basın Tanıtım Toplantısında değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, dünyanın dört bir yanından sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi. Başkan Asmalı, MÜSİAD EXPO kapsamında düzenlenecek farklı etkinlikler ile fuarın aynı zamanda bir ticari diplomasi zirvesi olacağını da ifade etti.

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Başkan Asmalı sözlerine şöyle devam etti:

"19'uncu kez kapılarını açacak olan MÜSİAD EXPO, 124 ülkeden sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanını İstanbul'da bir araya getirecek. İki yılda bir düzenlenen fuar etki alanını her geçen dönemde daha da artırırken, Türkiye'nin üretim potansiyelini de gözler önüne seriyor. MÜSİAD EXPO ile ilk kez ticaret yapan, bu fuar ile küresel pazarlara ulaşan binlerce iş insanı, aynı zamanda Anadolu'daki şehirlerimizin kalkınmasına da ciddi katkı sağlıyor. MÜSİAD EXPO kapsamında düzenlenecek çeşitli etkinlikler ise ticari diplomasiye yönelik önemli girişimler barındırıyor. Bu yıl ilk kez D8 Büyükelçileri Zirvesinin de yapılacağı fuarda ayrıca, IBF Uluslararası İş Forumu, Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası teması ile gerçekleştirilecek."

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"60'TAN FAZLA ÜLKEDEN NİTELİKLİ ALIM HEYETİ MÜSİAD EXPO'YU ZİYARET EDECEK"

MÜSİAD EXPO'da 60'tan fazla ülkeden nitelikli alım heyetinin üyelerden gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini ve hedef pazarlara yönelik ürün ve hizmet odaklı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Asmalı, fuar kapsamında 5 milyar dolarlık bir iş bağlantısı hedeflediklerini belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fuar için titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu çerçevede nitelikli alım heyetlerinin oluşmasında ürün ve hizmet odaklı bir anlayış sürdürülüyor. Üyelerimizden gelen talepleri de değerlendirerek, farklı ürün ve hizmet kalemlerinde iş insanlarımızı doğrudan muhatapları ile bir araya getireceğiz. MÜSİAD EXPO'da düzenlenecek B2B görüşmelerde de iş bağlantılarını bir adım öteye taşıyarak fuar verimini artıracağız.

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Fuarımızda ana hedefimiz 5 milyar dolarlık bir ticaret bağlantısına imkan sağlamak. Türkiye, bölgesel ve küresel ticaretin merkezi konumunda. Ülkemizin stratejik konumu ve barındırdığı potansiyel büyük fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda MÜSİAD EXPO'da tanıtımını yapacağımız MÜSİAD Yatırım Destek Ofisi ve MÜSİAD Ticaret Ofisi ile de bu ticaret ağının sürdürülebilirliğini güçlendireceğiz. Ülkemizin güçlü yarınlarına, üreten Türkiye idealiyle katkı sunmaya devam edeceğiz."

"MÜSİAD EXPO, DİJİTAL VE FİZİKİ İLETİŞİM İLE HİBRİT FUARCILIK DENEYİMİ SUNUYOR"

MÜSİAD EXPO 2022 Basın Tanıtım Programında konuşan TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise, MÜSİAD EXPO'nun hibrit formatta düzenlendiğini ve dijital dünyanın ayrıcalıkları ile yüz yüze iletişimin birleştiği bir fuarcılık vizyonu sunulacağını vurguladı.

Ersözlü konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

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"Türkiye ekonomisinin ticaret ve yatırım alanlarındaki iletişim köprüsü olarak konumlanan MÜSİAD EXPO genel ticaret fuarları içerisinde önemli bir yere sahip, öyle ki düzenlendiği her sene ülkemiz ekonomisine adeta can suyu oluyor. TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak Son 2 yıldır bu fuar özelinde yürüttüğümüz yoğun bir çalışma var. 2-5 Kasım’da gerçekleştirmeyi planladığımız fuarda saha operasyonunda 1000’e yakın kişilik bir ekip ile katılımcı ve ziyaretçilerimize hizmet vereceğiz.

TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak 4 ülkedeki yurt dışı ofisimizle ve 80 ülkedeki temsilcilik ağımızla, MÜSİAD EXPO Fuarı katılımcılarına özellikle ihracat bağlantıları konusunda yeni fırsatlar sağlamayı, ticaret hacimlerine ivme katmayı amaçlıyoruz. Dijital evrenimiz MyTüyap’ın inovatif çözümleriyle de hem katılımcılara hem ziyaretçilere benzersiz bir fuar deneyimi yaşatacağız. Hibrit formatta düzenlenen MÜSİAD EXPO 2022, dijital dünyanın ayrıcalıkları ile yüz yüze iletişimin birleştiği bir fuarcılık vizyonu sunacak. Bu gelişmeler ışığında şimdiden fuarımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, paydaşımız MÜSİAD’a teşekkür ediyorum"

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BAYRAKTAR TB2, MÜSİAD EXPO'DA ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

24 farklı sektörden firmanın ürün ve hizmetlerini sergileyeceği MÜSİAD EXPO'da mili savunma alanında ulusal ve uluslararası başarılara imza atan BAYRAKTAR TB2 SİHA ziyaretçilerle buluşacak. Bununla birlikte Cezeri Uçan Araba ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen farklı birçok proje de misafirlerin beğenisine sunulacak.