KZ Mekatronik 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyor: KOSGEB ile markalaştı

Prof. Dr. Osman Kalender tarafından KOSGEB desteğiyle 2011 yılında Balıkesir’de kurulan KZ Mekatronik,askeri haberleşme, insansız kara araçları, uzaktan kumandalı kapsül ve bomba imha sistemleri gibi çeşitli alanlarda savunma sanayii için yenilikçi çözümler üretiyor. Bugüne kadar KOSGEB bünyesinde 6 destek programını başarıyla gerçekleştiren KZ Mekatronik, 170 tasarım projesi ortaya koydu. Bugüne kadar KOSGEB’den 1,4 milyon lira destek alan şirket, 20’den fazla ülkeye ihracat yaptı.

AR-GE ÇALIŞMALARI İLE İVME KAZANDI

2018 yılı itibariyle özellikle savunma teknolojileri alanında Ar-Ge faaliyetlerine başlayan KZ Mekatronik, ilk sistem teslimatını 2019 yılında gerçekleştirdi. Savunma teknolojileri üzerine Ar-Ge faaliyetlerini artıran firma, 2021 yılı itibariyle Ar-Ge ofislerinin sayısını artırarak Balıkesir Üniversitesi Teknokent içerisine taşıdı. 2021 yılında ikinci üretim tesisini hizmete alarak toplam faaliyet alanını 2 bin metrekareye, mevcut istihdamı da 3 katına çıkardı.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA AKTİF

2021 yılı içerisinde ‘Savunma Sanayii Ana Tedarikçi’ listesinde yer alan firma, toplamda 400 sistem teslimi gerçekleştirdi.

Bugün itibariyle KZ Mekatronik, eğitim teknolojileri sektöründe de sivil eğitim kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde ürünleri aktif olarak kullanılan lokomotif firmalardan biri haline geldi. Savunma teknolojileri alanında Emniyet Genel Müdürlüğü ve TSK tarafından firmanın geliştirdiği bin 500 adet sistem sahada aktif olarak kullanılıyor.

Polis Özel Harekât Daire Başkanlığı, Polis Kriminal Daire Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı firmanın ürettiği savunma ekipmanlarını aktif olarak kullanan birlikler arasında yer alıyor.

İstihdamı artıracak

KZ Mekatronik, eğitim teknolojileri alanında üstün özellikli ürünlerle savunma teknolojileri alanında güvenlik güçlerinin etkili ve caydırıcı gücünü operasyonel yetkinliklerini artırıcı ürünler üretiyor. Sunduğu hizmeti yatırım politikalarıyla destekleyen şirket, 2025 sonu itibariyle üretim tesislerini OSB’lerde yer alan tesislerine taşıyarak üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Firma, kapasite artışıyla bölgesinde daha fazla istihdam gerçekleştimeyi hedefliyor.







