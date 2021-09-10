Likrada bağımlılığı bitirecek yatırım

Türk tekstil sektörü oyuncularından Migiboy, likra üretimi için büyük bir yatırıma hazırlanıyor. Niğde OSB’de 400 bin metrekare alanda kurulacak fabrika ile yıllık 40 bin ton likra ve 400 milyon dolarlık ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Begümhan Canpolat - Vehbi Canpolat - Uğur Canpolat

HEDEF İTHALATIN ÖNÜNE GEÇMEK

Bu yıl yüzde 50 büyüme hedeflediklerini söyleyen Migiboy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, “Coğrafyamızdaki konfeksiyon üretimi gün geçtikçe artıyor. Kumaş ve ipliğe olan ihtiyaç arttı. Likra pazarı ise Çin ve Kore’deki uluslararası büyük kapasitelerde fabrikaları olan firmaların elinde dönüyor. Batı’da üretim yok denecek kadar az. Bu nedenle bu yatırımımız Avrupa ülkelerini de yakından ilgilendiriyor. Likranın birim fiyatı şu an 12-15 dolar civarlarında. Özellikle hammaddede bu artış tüm ürünlerde geçerli. Likra fiyatları dünya pazarında da şu anda çok yüksek olsa da önümüzdeki dönemde fiyatların yarı yarıya düşeceğini öngörüyoruz. Türkiye’nin likra ihtiyacı ise yıllık yaklaşık 60 bin ton. Bunun 20 bin tonunu Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli bir firma üretirken geriye kalan 40 bin tonunu yurtdışından ithal ediyoruz. Dışa bağımlı olduğumuz bir pazar. Bu yatırımımızla, ithalatın önüne geçip Türk tekstil sektörünün eksik kalan ihtiyacını tamamlamak ve ülkemizi Avrupa’nın likra üretim üssü yapmak öncelikli hedefimiz” dedi.

GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ 100 TON

Şirketin pandemi döneminde birçok yatırım yaptığını belirten Canpolat, şu bilgileri paylaştı: “2020 küresel ticaretin durma noktasına geldiği bir yıl oldu. Biz buna rağmen hedef rakamlarımızı yakaladık ve aynı zamanda yatırımlarımıza devam ettik. Kahramanmaraş’taki fabrikamızı dünyada yeni çıkan Vorteks teknolojisiyle iplik üretmek üzere yaklaşık 7,5 milyon euro yatırım ile tamamen yenileyerek 500 tona çıkardık. Çorlu’da ise tamamen yeni bir fabrika kuruyoruz. Niğde OSB’de kuracağımız yeni fabrika ise 400 bin metrekarelik alanda 100 bin metrekaresi kapalı olan ve yaklaşık 500 kişinin çalıştığı bu sayıdan yaklaşık 200’ünün beyaz yakalı olacağı bir fabrika. Kurduğumuz tesiste her ne kadar çıkan son ürün iplik olsa da tesis iplik tesisinden çok bir kimya rafinerisi. Temelini yıl sonuna kadar atmış olacağız. Tamamlanma süresi anlaşmamız içerisinde 18 ay ancak biz 14 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Günlük üretim hedefimiz ise 100 ton. Kurduğumuz fabrika tamamen yeşil ve sürdürülebilir bir fabrika. Az su kullanan sistemler, yağmur sularını toplama, kullanılan suları yeniden kullanma, güneş enerjisi gibi bütün teknolojileri içerecek bir fabrika hazırlıyoruz. Tüm sektör bu doğrultuda çalışmalarını yapıyor ancak üretimlerini bu seviyede sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştiren fabrikalara öncülük ediyoruz.”

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