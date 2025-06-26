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Limanlarda hız ve güvenlik artıyor

Limanlarda hız ve güvenlik artıyor

Nazife Bardak
04:0026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gümrüklerde işlem süresi kısalıyor. Gümrük süreçleri ile liman işlemlerinin entegrasyonunu sağlayan gümrük sistemlerini daha ileri düzeye taşıyacak yeni bir projeyi hayata geçirildi. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya soktuğu projenin pilot uygulaması Mersin Uluslararası Limanı'nda başladı. Buna göre, liman sahasına giriş yapan kara taşıtlarının görüntüleri henüz liman kapısından geçmeden gümrük sistemlerine iletilmeye başlandı. Böylece riskli olabilecek taşıtların daha erken tespit edilebilmesini sağlanacak. Liman sahasına girişlerdeki araç geçiş süreleri hızlanarak sıkışıklığın önüne geçilecek.


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