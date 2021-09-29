Ekonomi Lojistik talebine teknolojik çözüm
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Lojistik talebine teknolojik çözüm

Lojistik sektöründe maliyetler yaklaşık 3 kat artarken, işletmeler uygun hizmet için adeta birbirleriyle yarışıyor. Taşımacılık tekliflerini tek çatı altında toplayan Navlungo, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Platformun yoğun talep gördüğünü aktaran Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz, son bir yılda 200 bin taşıma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Burak Karaca Yeni Şafak
Lojistik talebine teknolojik çözüm
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin küresel ticaret hacmini geliştiren e-ticaret sektörü, ürettiği katma değer ile ekonomiye büyük katkı sunmaya devam ediyor. Hali hazırda ihracatın yüzde 40’a yakın kısmını gerçekleştiren KOBİ’lerin e-ihracat alanında desteklenmeleri ve pazar paylarını arttırma yolunda önlerinin açılması büyük önem taşıyor. Pandeminin etkilerinin görüldüğü 2020’de bir önceki yıla göre 4 kat artan e-ticaret sektöründe lojistik hizmetler stratejik önem taşıyor. Firmaların uygun kargo şirketini bulmaları, rakipler arasında rekabetçi fiyat ve hizmet listesini çıkartabilmesi hem maliyet hem de zaman açısından büyük külfet oluşturuyor.

UYGUN MALİYETE HIZLI HİZMET İMKANI

  • İşletmelerin bu ihtiyaçlarına çözüm bulmak için yola çıkan Türkiye’nin ilk dijital lojistik firması Navlungo, müşterilerine inovatif çözümler sunuyor. 2019 yılında 4 girişimci tarafından kurulan Navlungo, platformu üzerinden 3 binin üzerinde rotada yüzlerce taşıyıcıdan alınan teklifleri sunmanın yanısıra ihtiyaca göre sınıflandırarak 1 dakika içinde satın alınabilir noktaya getiriyor. Konuyla ilgili konuşan Navlungo kurucu ortağı İsa Korkmaz, “130’dan fazla uluslararası lojistik firmasını ihtiyaca göre filtreleyerek anında 230 ülkeye ulaşım sağlıyoruz. Yük sahiplerine 3 binin üzerinde rotada onlarca taşıyıcıdan alabilecekleri rekabetçi teklifleri ihtiyaçlarına göre sınıflandırarak en rahat fiyat karşılaştırmasını sunuyoruz” diye konuştu.

200 BİN TAŞIMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Son bir yılda 4 kat büyüme başarısı gösterdiklerini aktaran Korkmaz, "130 farklı ülkeye Navlungo üzerinden 200 bin taşıma gerçekleştirildi. 3 bin 500 firma e-ihracat için Navlungo'yu tercih etti. 2021 yılını 7 milyon avro ciro ile kapatmayı hedefliyoruz" dedi. Korkmaz, Bahreyn, Kuveyt, Katar Suudi Arabistan ve Rusya'nın hedef pazarlar arasında yer aldığını belirtti.

İsa Korkmaz
İsa Korkmaz

PANDEMİ ARZ-TALEP DENGESİNİ BOZDU

  • Pandeminin lojistik sektöründe arz-talep dengesizlikleri oluşturduğunu aktaran İsa Korkmaz, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz dönemde özellikle 2020 Aralık ayı içerisinde ithalat navlunları yaklaşık 3 kat artarken, ihracat navlunları ise yaklaşık 2 kat arttı. Avrupa'da karayolu tercih edilmeye başlandı. Bu dönemde ihracatçılar konteyner bulabilmek için Navlungo’yu daha sık kullanmaya başladı."
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