Lokomotif işbaşında

Türkiye ekonomisinde büyüme eğiliminin yüksek enflasyon karşısında aşağı çekilme olasılığına karşın, öncü göstergeler özellikle inşaat sektöründe pozitife döndü. Başta deprem bölgesindeki dönüşümün de etkisi ile inşaat sektöründe bu yıl ve önümüzdeki büyüme eğiliminin artarak sürmesi bekleniyor.

İnşaat sektörü ile doğrudan ve dolaylı bağlantı içerisinde olan bütün sektörlerde ve iş kalemlerindeki olumlu katkının ekonomik büyümeyi sürüklemesi

ön görüldü.

MAKİNE-TEÇHİZAT ÖN PLANDA

Merkez Bankası, yılın ikinci yarısında ve 2024'ün ilk yarısında, inşaat sektöründe yatırım iştahının güçleneceğini bildirdi. Hafta içinde açıklanan Enflasyon Raporu'nda firmaların yatırım planları arasında makine-teçhizat ve enerji yatırımlarının ön planda olmaya devam ettiğine değinildi. Firmaların, iş gücü maliyetlerini azaltmak ve üretim verimliliğini artırmak için makineleşme ve otomasyon yatırımlarına öncelik verildiğinin altı çizildi.

ENERJİDE KISMİ AZALMA

Enerji tarafında ise yenilenebilir enerji yatırımlarının bir önceki çeyreğe göre kısmen azaldığına değinildi. Azalmanın sebepleri arasında son dönemde enerji fiyatlarında yaşanan değişim kadar finansman koşullarının da etkili olduğu vurgulandı.

İMALAT VE İNŞAAT SEKTÖRÜ

İmalat sektöründe, yatırım duruşunun güçlendiğine dikkat çekildi. Deprem nedeniyle inşaat sektörünün kamu koordinasyonunda afet bölgesinde yeniden inşa faaliyetlerine yoğunlaştığına işaret edilen raporda, inşaat bağlantılı sektörlerde yatırım potansiyelinin artabileceği değerlendirildi.







