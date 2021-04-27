Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Londra finans merkezinde koronavirüs dönüşümü Ofisler konut olacak
EMLAK

Londra finans merkezinde ofisler konuta dönüyor

Londra finans merkezinde koronavirüs dönüşümü: Ofisler konut olacak

542 bin kişinin istihdam edildiği İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi finans merkezindeki ofis alanları yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle konuta dönüştürülecek. Salgın döneminde şirketlerin değişen ihtiyaçlarına ilişkin talepleri sonrasında merkezde 2030'a kadar bin 500 konutun oluşturulması planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Londra finans merkezinde ofisler konuta dönüyor
Foto/arşiv: The City of London

İngiltere'nin en büyük finans merkezi konumunda olan The City of London'dan yapılan açıklamada, ofis alanlarının dönüştürülmesiyle birlikte 2030 yılına kadar 1.500 konutun oluşturulmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, finans merkezinin, salgının ardından yeniden toparlanabilmesi için değişen şartlara uyum sağlamayı hedeflediği, bu amaçla merkezdeki eski ve boş ofis alanlarının yeni konutlara çevrilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen The City of London Politika Başkanı Catherine McGuinness, salgın döneminde şirketlerin değişen ihtiyaçlarına ilişkin taleplerine kulak verdiklerini belirterek, "Şirketler, Londra'nın merkezinin bir merkez olarak kalması konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini ancak faaliyetlerinin salgın sonrasındaki eğilimleri kaçınılmaz olarak yansıtacağını belirtiyor. Hibrit ve esnek çalışma gibi..." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin tarihi finans merkezi The City of London'da, 2020 verilerine göre 542 bin kişi istihdam ediliyor. Söz konusu rakam, Londra'daki toplam istihdamın yüzde 10'una denk geliyor. Finans merkezinde yaklaşık 24 bin finans kuruluşu yer alırken, bunların yüzde 99'unu küçük ve orta ölçekli şirketler oluşturuyor. The City of London, geçen yıl 76 milyar sterlin ile İngiltere'nin yıllık vergi gelirinin yüzde 10,1'lik kısmını oluşturdu.

Japonya Havayolları 2,66 milyar dolar kayıp bekliyor
EKONOMİ
Japonya Havayolları 2,66 milyar dolar kayıp bekliyor

Koronavirüs petrol devlerini de vurdu: 716 milyar dolarlık kayıp var!
EKONOMİ
Koronavirüs petrol devlerini de vurdu: 716 milyar dolarlık kayıp var!

Koronavirüs etkisi büyümeyi vurdu: Yüzde 9,9 daraldık
EKONOMİ
Koronavirüs etkisi büyümeyi vurdu: Yüzde 9,9 daraldık
Abone Ol Google News
Pes dedirten görüntü

Pes dedirten görüntü

​Eskişehir'de kısıtlama öncesi vatandaşlar oraya koştu.
Çöpten çıkardı öptü

Çöpten çıkardı öptü

​Zabıta, Türk bayrağını görür görmez gerekeni yaptı.
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Kuzey Marmara Otoyolunun 7nci kesimi açılışa hazır

Ramazan'ın bereketi<br>bakkallarda yaşanıyor

Ramazan'ın bereketi
bakkallarda yaşanıyor

​Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal destek paketi ihtiyaç sahiplerine can suyu oluyor.

HSK'dan tam kapanma kararı

Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı yerde kalmadı

MSB açıkladı: O noktada etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.