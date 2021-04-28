Londra'da Ramazan boyunca Modanisa rüzgarı!

Türkiye’nin ilk uluslararası online alışveriş sitesi Modanisa, kadının kendi değerlerinden vazgeçmeden hayatını zenginleştirmesine rehberlik etmeye devam ediyor. Modanisa, 10’uncu yaşını kutladığı bu yıl, Ramazan boyunca yürüttüğü reklam ve tanıtım kampanyalarıyla Londra caddelerinde muhafazakar moda rüzgarı estiriyor. Tüm dünyada modest giyim tarzını benimsemiş kadınların kendi giyim tarzlarına uygun binlerce seçenek bulabileceği Modanisa, Londra'nın ikonik çift katlı otobüslerinin 300'ü ile Ramazan boyunca devam edecek bir tanıtım kampanyasını sürdürdüğü gibi, bu ülkede yerleşik ve Müslümanlara seslenen televizyon kanallarında da çok sayıda reklam filmiyle yer alıyor.

"Londra'da Modanisa'yı tanımayan kalmayacak"

Londra caddelerini bir Türk markasıyla donatarak muhafazakar moda rüzgarı estiren Modanisa Pazarlama ve Marka Direktörü Samim Sürel, uluslararası tanıtıma hız kesmeden devam ettiklerini belirterek şu değerlendirmeyi yapıyor: "2011'de İstanbul'da bir hayalle çıktığımız yolculuğumuza bugün dünyanın 140 ülkesinde devam ediyoruz. Modanisa olarak her gün 5 kıtaya binlerce gönderi yapmakla yetinmiyor, faaliyet gösterdiğimiz alanda en önem verdiğimiz pazarlardan biri olan Birleşik Krallık'ta reklam yatırımlarımıza devam ediyor ve Ramazan ayına özel Londra caddelerinde Modanisa rüzgarı estirecek bir tanıtım kampanyası yürütüyoruz. Açık hava reklemlarının yanı sıra İngilizce, Arapça, Türkçe tanıtımlarımızla hem sosyal medya hem de seçtiğimiz diğer mecralar üzerinden yoğun iletişim faaliyetinde bulunuyoruz. Bir Türk markası olarak hem Modanisa'yı tanıtmaktan hem de ülkemizin adını yurt dışında temsil etmekten çok mutluyuz."

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Modanisa.com gündelik giyimden gece elbiselerine, spor kıyafetlerden mayolara ve aksesuarlara kadar 100.000 adet ürünü 5 kıtadan müşterileriyle Türkçe, İngilizce, Arapca, Fransızca, Bahasa ve Almanca olmak üzere 6 farklı dilde buluşturuyor.

Modanisa.com Hakkında, www.modanisa.com

2011 yılında kurulan ve hızla gelişen küresel modest moda sektörünün öncülerinden Modanisa.com, Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformudur. 2016'da İstanbul'da ilk kez gerçekleştirmeye başladığı Modest Fashion Week ile Türkiye'yi modest modanın dünyadaki merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Modanisa.com, International Business Excellence Award tarafından verilen “E-ticaret ve Dijital Deneyim” ödülünün yanı sıra BAE tarafından verilen İslami Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü. Tüm dünyadan aylık 20 milyon ziyaretçiye ulaşan ve 140’a yakın ülkedeki müşterilerine siparişlerini kargolayan Modanisa.com, çoğunluğu Türkiye'den 850 marka ve tasarımcıyı dünyaya taşıyor. Gündelik giyimden gece elbiselerine, spor kıyafetlerden mayolara ve aksesuarlara kadar 75.000 adet ürünü 5 kıtadan müşterileriyle Türkçe, İngilizce, Arapca, Fransızca, Bahasa ve Almanca olmak üzere 6 farklı dilde buluşturan Modanisa.com, son 3 yılda üst üste Türkiye’nin e-ihracat şampiyonu oldu.