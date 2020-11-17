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Ekonomi LPGde 18 kuruş indirim
OTOMOTİV

LPG’de 18 kuruş indirim

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatlarına 18 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirimin pompaya yansımayacağı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Yapılan indirim pompaya yansımayacak.
Yapılan indirim pompaya yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz pompa fiyatlarına 18 kuruş indirim geldiğini açıkladı.

Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi.

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