Lüks araçla VIP kazanç

Yıl sonunda 60 milyon turist ve 56 milyar dolar hedefleyen turizmdeki hareketlilik birçok yan sektörü gelir ve istihdam açısından beslemeye devam ediyor. Türkiye’de öyle bir iş alanı var ki, özellikle artan turizmin gelirlerinin etkisiyle konforlu yatırım unvanını fazlasıyla hak ediyor. VIP transfer aracı hizmetlerinden bahsediyoruz. İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehir taksi sorunuyla uğraşadursun ülkemizdeki yaklaşık 1,5 milyon VIP aracı neredeyse 12 ay ve 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. Uber’in Türkiye’de yasaklanmasının ardından piyasanın, daha da büyüdüğünü söylemek lazım. Birçok kişi, Vito veya Transporter türü araçlar satın alarak, içini dönüştürüyor. Buzdolabı, televizyon, WIFI gibi teknolojik özellikler ekliyor.

KIŞ SEZONUNDA DA KONGRE TURİZMİYLE 12 AY YOĞUNLUK

Bu ulaştırma şeklini tercih edenler arasında otel, seyahat acentesi, organizasyon şirketi gibi kurumsal müşteriler yer alıyor. Lüksü seven turist, iş insanı ve ‘VIP benim tarzım’ diyenler de bireysel olarak irtibat kuruyor. Öğrendiğimize göre, VIP ile normal hizmet arasında yaklaşık 3 katı fark söz konusu. Bu araçlar, aynı zamanda tıp kongrelerinin de vazgeçilmezi olunca yaz-kış müşteri buluyor. Aracın içi yolcunun hemen her ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanıyor. Otomobil iç tasarımı yapan şirketler ise siparişe yetişemiyor. Çünkü konforlu kazancı duyan girişimci soluğu VIP araç piyasasında alıyor.

İSTANBUL İZMİR ARASI 40 BİN LİRAYA LÜKS SEYAHAT

Fiyatlar sezona, arabanın özelliğine ve mesafeye göre farklılık gösteriyor. Bazı zengin turistlerin 24 saat kendi emrinde olacak şekilde kiralama yaptıklarını söylemek gerekiyor. Örneğin İstanbul’dan İzmir’e lüks seyahatin bedeli yaklaşık 40 bin lira. İzmir Havalimanı’ndan Çeşmeye 2.500 lira, Antalya merkezden oteller bölgesi Belek’e ulaşmak 2 bin lira. Konuştuğumuz araç şoförlerinin büyük bölümü araç kiralama şirketleriyle çalıştıklarını ve seyahat acentelerinden talep geldiğini söylüyor. Özellikle yaz sezonunda araç içinde uyuduklarını ve talebe yetişemediklerini belirten Şoför Adem Yılmaz, “Bazen bir firmanın CEO’su, lüks otel müşterisi bazen de kongreye gelen doktorları taşıyoruz. Yazın turistler ön plandayken kış aylarında TIP kongreleri ve sektörel seminerler için hizmet veriyoruz. Ama sürekli bir yoğunluk var” diyor.

Şirketlerle anlaşmalı 1,5 milyon araç

Ülkemizde 1,5 milyona yakın VIP transfer aracı olduğunu tahmin eden Yılmaz, kaçak çalışanlarla bu sayının 2,5 milyonu bulduğunu söylüyor. Nasip Kırcı ise, kazançlarını şu örnekle açıklıyor: “İzmir-Çeşme arasında günde 5 sefer yaparız. Fiyatlar değişse de toplamda 8 bin lira bırakıyor. 2 bin liralık yakıt masrafı çıkında net gelir 6 bin lirayı bulabiliyor. Bir VIP transfer şirketinin elinde ortalama 100 araç vardır. Bunlardan bazıları firmaya aittir ve şoföre komisyon verir. Önemli bir bölümü de kendi aracına sahip şoförlerdir, bu kişilerin kazancından firmalar yarı yarıya vana oranda komisyon alır.”

İŞİN PİYASASINDA KORSANI GECİKMEDİ

’Lüks transfer aracında VIP haber nasıl yapılır’ diye düşünenlere hemen anlatalım. İstanbul Havalimanı’na gidilir, müşterisini bekleyen şoförlere usulca yaklaşılır. Hemşehrilikten açılan konu kazanca getirilir. Gazetecilik şeridine girmeden basarsın gaza sorarsın soruları. İzmir’ 40, havalimanı 2 bin lira. Milyon liralık araçlar ‘havadan’ paralar, korsanlar derken yine bir sürü şey duyarsın. Son rakamları bilemem ama bir metro biletine liraya size anlatacak dolu hikaye, kendimize de anı biriktirdik. Eh ben artık sağda ineyim .







