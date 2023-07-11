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Ekonomi

Maraş’a 500 milyon TL kısa çalışma desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 54 binden fazla kişiye 481 milyon TL üzerinde kısa çalışma ve nakdi ücret desteği sağladı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Depremden ağır yara alan illerden biri olan Kahramanmaraş’ta ilgili bakanlıklar üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. 54 bin 652 kişiye Çalışma Bakanlığı tarafından bugüne kadar 481 milyon 635 bin 699 TL tutarında kısa çalışma ve nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı. Afet sonrası başlatılan 29 toplum yarına programda 8 bin 39 kişilik kontenjan ve 582 milyon 817 bin TL’lik bütçe tahsis edildi. 18’i afet sonrası başlatılan 42 işbaşı eğitim programında 103’ü kadın olmak üzere 226 katılımcıya 11 milyon 347 bin TL ödeme yapıldı.


#deprem
#Kahramanmaraş
#çalışma desteği
3 saat önce
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