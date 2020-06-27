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Ekonomi İçişleri Bakanlığı genelge ile duyurdu Bugün marketler ve bakkallar açık mı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Marketler ( A101, BİM, Şok ) bugün açık mı? 27-28 Haziran marketlerin çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı genelge ile duyurdu: Bugün marketler ve bakkallar açık mı?

Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Koronavirüs önlemleri sebebiyle öğrencilerin daha rahat ortamda sınava girebilmelerini sağlayan uygulama nedeniyle, vatandaşlar tarafından açık olan işletmeler merak ediliyor. Peki marketler ve bakkallar bugün açık mı? İşte bakkal ve marketlerin çalışma saatleri…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Markete gidecek vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
Markete gidecek vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

2020 YKS nedeniyle 27-28 Haziran 2020 günlerinde belli saat aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu kısıtlamanın yaşanacağı vakitlerde ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, market ve ya bakkallara gidecek. Peki bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı saatlerinde market ve bakkallar açık mı, çalışıyor mu?

Bu hafta sonu sokağa çıkmak yasak
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Bu hafta sonu sokağa çıkmak yasak

BUGÜN BAKKAL VE MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu YKS sınavı sebebiyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında hangi işletmelerin açık olup olmayacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede marketlerin durumu ile ilgili şu detaylar yer aldı;

  • Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)

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BİM, A101 ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ? BUGÜN MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından aktarılan bilgiye göre hafta sonu, hem cumartesi hem de pazar günü bakkallar ve marketler açık olacak. Markete gidecek vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

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27-28 HAZİRAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE?

Sokağa çıkma yasağına dair detaylar şöyle:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

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