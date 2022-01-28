Marmaray 4 günde 1 milyon 250 bin kişiyi taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın yoğun kar yağışında İstanbul'un ulaşımını sırtladığını belirterek, "Kar yağışının yoğun olduğu 23-26 Ocak tarihlerinde 1 milyon 250 bin kişi taşındı. Bunun 628 bini vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulan saatler arasındaki taşımalarla gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

İSTANBULLULAR AKIN ETTİ

İstanbulluların 23 Ocak'ta başlayan ve şiddetini giderek artıran kar yağışı nedeniyle özel otomobil ve kara yolu toplu ulaşım araçları yerine raylı sistemlere yöneldiğini belirten Karaismailoğlu, "Gebze-Halkalı Hattı'nda hizmet veren ve Asya ile Avrupa kıtaları arasında en hızlı, en ekonomik ulaşım alternatifi olan Marmaray'a İstanbullular adeta akın etti." değerlendirmesinde bulundu.

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Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık olarak yolcu talebini karşılamak üzere normal sefer saatlerinin yanı sıra 23.00 ile 06.00 arasında yarım saat aralıklarla ek seferler düzenlediklerini ve İstanbul'a 24 saat ulaşım hizmeti sunduklarını bildirdi.

642 MİLYON KİŞİ TAŞINDI

Diğer ulaşım sistemleriyle entegre ve İstanbulkart aktarma sistemine dahil olan Marmaray'da en yoğun talebin Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar, Bakırköy ve Söğütlüçeşme, Pendik istasyonlarında yaşandığı bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"1 Ocak-26 Ocak 2022 tarihlerinde toplam 10 milyon 221 yolcuyu ulaştıran Marmaray'da günlük yolcu sayısı yaklaşık 400 bine ulaşırken, kar yağışının yoğun olduğu 23 ile 26 Ocak tarihleri arasındaki 4 günde 1 milyon 250 bin kişi taşındı. Bunun 628 bini vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulan saatler arasındaki taşımalarla gerçekleşti. İstanbullu, ulaşım ihtiyacını yolların hep açık olduğu Marmaray ile sağladı."

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29 Ekim 2013'ten bu yana hizmet veren Marmaray'da bugüne kadar 642 milyon kişinin taşındığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Marmaray'da 2021 yılında 115 milyon 350 bin kişi taşınırken, günlük ortalama yolcu sayısı 315 bin oldu. 2022 yılının ilk ayında ise bu sayı 400 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 11 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için 'çığ' uyarısı yaptı. İşte o iller: Ağrı, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt, Trabzon, Van, Şırnak, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Malatya, Rize, Sivas, Tunceli, Bayburt, Ardahan. Hakkari için ise kar uyarısı yapıldı. Soğuk hava, kar yağışı, fırtına ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyaran yetkililer, soğuk kış günlerinde uyulmak üzere bazı önerilerde bulunuyor. Vücudu sıcak tutacak giysilerin tercih edilmesinin, açık alanlarda uzun süreli kalmamaya özen gösterilmesinin istendiği \"tavsiyeler\" başlıklı açıklamada, kayarak düşme tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Sarkan elektrik tellerinden uzak durulması ve dokunulmamasının önerildiği açıklamada, \"Sıcaklığın -10 derece ve altında olduğu durumlarda mecbur değilseniz dışarı çıkmayın, seyahat etmeyin\" ifadesi kullanıldı. Özellikle sürücülerin daha dikkatli olmasının istendiği açıklamada, şunlar kaydedildi: \"Aracınızda, kar lastikleri, zincir, çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunduğundan emin olunuz. Trafikteyseniz özellikle de büyük araç kullanıyorsanız güvenli bir yerde beklemelisiniz. Trafik sınırlamalarına mutlaka uyunuz. Donan yağmur, donan çisenti veya sulu sepken gibi meteorolojik olaylar ve kar fırtınasından sonra temizlenen yollar ıslakmış gibi görünür, gerçekteyse, yol 'siyah buz' olarak adlandırılan ince bir buz tabakasıyla kaplanır. Siyah buz, her zaman görülemeyen şeffaf ama çok kaygan bir buz tabakasıdır. Yollar temizlendi diye gaza basmayın. Özellikle köprü ve rampalar siyah buz tuzağıdır.\" Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kar sonrası siyah tehlike Yurt genelinde günlerdir süren yoğun kar yağışı bazı bölgelerde etkisini yitirse de zorlu kış şartları devam ediyor. Yurdun büyük bölümünde kar yağışları yer yer devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 21 il için önemli uyarı geldi. Öte yandan önümüzdeki 5 günlük hava tahmin haritası da paylaşıldı. Kar yağışı sonrası özellikle hafta sonu oluşabilecek olan 'siyah buzlanma' tehlikesine de dikkat çekildi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 44 Lüks İngiliz otomobil üreticisi Bentley yaptığı açıklamada, Volkswagen AG biriminin 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir model serisine geçmesi planlanan geçişinde önemli bir kilometre taşı olarak görülen 2025'te ilk tam elektrikli otomobilinin üretimine başlayacağını söyledi. Audi, sıfır karbon emisyonu hedefinin parçası olarak 2026 yılından sonra yeni, dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıkladı. Audi CEO'su Markus Duesmann, 2026 yılı itibarıyla Audi'nin yalnızca tamamen elektrikli otomobil modellerini piyasaya süreceği belirtti. Audi of America Başkanı Daniel Weissland ise, 2026 yılının ardından herhangi bir içten yanmalı otomobil lansmanı yapmayacaklarını söyledi. Weissland, şirketin 2033 yılından itibaren ise tamamen elektrikli olacağını aktardı. İngiltere merkezli Rolls-Royce, 2023 yılında ilk tamamen elektrikli modeli Spectre'ı piyasaya sürecek. Şirket 2030 yılı itibarıyla ise, Birleşik Krallık hükümetinin aldığı karara uyarak bütün araçlarını elektrikli modellerden üretecek. Mercedes-Benz ve Geely ortaklığıyla üretilen Smart, Avrupa ve ABD pazarında tamamen elektrik gücüne geçiş yapan otomobil şirketlerinden biri durumunda bulunuyor. Elektrikli otomobil süreci ile ilgili konuşan Smart'ın küresel satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Daniel Lescow, \"Bazıları için sürpriz olabilir ancak Smart, pazara tamamen elektrikli bir geniş ve kompakt SUV ile girecek. Bu, Mercedes-Benz ve Geely arasındaki ortak girişimin 2022'de Çin'de inşa edilecek ilk aracı olacak.\" dedi. Jaguar, 2025 yılına kadar yeni otomobil yelpazesiyle tamamen elektrikli bir otomobil markası olarak devam edeceğini duyurdu. İngiliz otomotiv şirketi Land Rover, 2024'te gelen ilk tamamen elektrikli modelle birlikte, önümüzdeki beş yıl içinde altı tamamen elektrikli modeli piyasaya süreceğini söyledi. Stellantis grubu altında faaliyet gösteren Vauxhall, ürün yelpazesindeki tüm araçların 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlar sunacağını ve ardından 2028'den itibaren tamamen elektrikli olacağını belirtti. İngiliz lüks otomobil şirketi Lotus, 2026 yılı itibarıyla tamamen elektrikli otomobil üretimi gerçekleştireceğini açıkladı. Aston Martin başkanı Lance Stroll, şirketin 2030 yılına kadar içten yanmalı fosil yakıtlı motorlar üretmeye devam edeceğini söyledi. Lüks otomotiv şirketi, ilk tamamen elektrikli otomobilini ise 2025 yılında üreteceğini açıkladı. Stellantis grubunun bir diğer üyesi Citroen, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli hale geleceğini duyurdu. ABD merkezli otomotiv şirketi Ford, 2026'nın ortalarına kadar binek otomobil yelpazesinin yüzde 100'ü sıfır emisyonlu, tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olacağını duyurdu. Şirket, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli modellere geçeceğini belirtti. Fransız otomotiv şirketi Peugeot, yasalara göre hareket edeceğini belirtirken, 2030 yılına kadar bütün ürünlerini elektrikli yapmayacağını açıkladı Güney Kore merkezli Hyundai’nin premium otomobiller üreten bölümü Genesis, halihazırda herhangi bir elektrikli model geliştirmedi. Bununla birlikte şirket yakın zamanda GV60 modelini piyasaya sürmeyi planladığını açıklarken, 2030 yılı itibarıyla bütün modellerinin tamamen elektrikli olacağını belirtti. Bununla birlikte şirket yakın zamanda GV60 modelini piyasaya sürmeyi planladığını açıklarken, 2030 yılı itibarıyla bütün modellerinin tamamen elektrikli olacağını belirtti. Japon otomobil üreticisi Mazda, 2030 yılına kadar ürünlerinin tamamını elektrikli yapmayacağını duyurdu. Şirket, farklı teknolojileri birleştiren çoklu çözüm yaklaşımının karbon emisyonlarını azaltmanın en iyi yolu olduğuna inandığını açıkladı. BMW grubu altında faaliyet gösteren Mini, son içten yanmalı motorla çalışan otomobilini 2025 yılında piyasaya süreceğini, 2030 itibarıyla ise tamamen elektrili üretim yapacağını duyurdu. Fransız otomotiv devi Renault, 2030'da benzinli ve dizel otomobil satışını durduracağını söyledi. Fransız otomotiv devi Renault, 2030'da benzinli ve dizel otomobil satışını durduracağını söyledi. İsveçli otomobil şirketi Volvo, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olmayı planladığını ve hibritler de dahil olmak üzere içten yanmalı motora sahip tüm arabaları aşamalı olarak kaldırmayı planladığını söyledi. Alman otomotiv şirketi BMW, 2030 yılına kadar küresel teslimatların en az yüzde 50'sini tamamen elektrikli modellerin oluşturmasını beklediğini söyledi. Şirket, mevcut pazar segmentlerinin yaklaşık yüzde 90'ında sunulan en az bir tamamen elektrikli modelle birlikte, 2023'ten itibaren yollarda 13 tamamen elektrikli modele sahip olacağını aktardı. Hyundai grubu çatısı altında üretim gerçekleştiren Kia, son içten yanmalı motorunu ne zaman satacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi, ancak şirket şimdiden bu yıl 95gkm emisyon hedefini tutturmaya hedeflediğini aktardı. Bugüne kadar ‘tamamen elektrikli’ satışa geçeceği tarihi açıklayan şirketler arasında en geç tarihi veren Japon otomotiv devi Honda oldu. Honda, 2040 yılı itibarıyla fosil yakıtlı araç satışı yapmayacağını açıklayarak sadece elektrikli model satacağını söyledi. Renault çatısı altında üretim gerçekleştiren Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan, önemli pazarlardaki tüm yeni araçlarının 2030'ların başında tamamen elektrikli olacağını açıkladı.<br><br>Nissan CEO'su Makoto Uchida, \"Karbonsuz bir toplum yaratmaya ve iklim değişikliğine karşı küresel çabayı hızlandırmaya kararlıyız.\" dedi. Toyota, 2025 yılına kadar, en az 15 tamamen elektrikli otomobil de dahil olmak üzere 70'ten fazla elektrikli araç sunacağını söyledi. ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), tamamen elektrikli bir gelecek için ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla Çevre Savunma Fonu ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2035 itibarıyla yalnızca elektrikli araç üretmeyi hedeflediği kaydedildi. Mercedes’in Alman üreticisi Daimler, 2022 ile 2030 yılları arasında elektrikli otomobil teknolojisine 40 milyar euro yatırım yapılacağını belirterek, 2030 yılında tamamen elektrikli otomobil üretimine geçmeyi planladığını belirtti. Alman otomobil devi Volkswagen, 2030 itibarıyla Avrupa’daki araç satışlarının yüzde 70’inin tamamen elektrikli olacağını açıkladı. Stellantis bünyesinde üretim gerçekleştiren Alman otomobil şirketi Opel, 2028 yılına kadar Avrupa'daki otomobillerinde içten yanmalı motor kullanmayı bırakacağını ve tamamen elektrikli araç üretimine geçmeyi hedeflediğini belirtti. Fiat, 2025-2030 yılları arasında üreteceği araçları tamamen elektrikli olarak üretmeyi planladığını belirtti. Yeni premium marka Polestar, geliştirdiği Polestar 2 elektrikli otomobilinin etkisi sayesinde hızla büyüyor.<br><br>Marka, halihazırda sadece elektrikli otomobil üretimi gerçekleştiriyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD merkezli Tesla, halihazırda sadece elektrikli otomobil üretimi gerçekleştiriyor. Mevcut ürün yelpazesi Model 3, Model S ve Model X'i içeren şirketin yakın zamanda Model Y adlı Kompakt SUV modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. DS Automobiles, 2024'ten itibaren yalnızca elektrikli otomobil satacağını duyurdu. Otomotiv sektörünün elektrikli araç takvimleri İklim krizinin her geçen gün daha da kötüleştiği dünyamızda yeni önlem paketleri açıklanmaya devam ediyor. Yaydıkları sera gazları nedeniyle atmosferdeki karbondioksit miktarını en çok artıranların başında gelen otomobillerin küresel ısınma ile mücadele kapsamında elektrikli modellere geçiş planları, otomotiv dünyasının gelecek planlarını oluşturuyor. Peki, Otomotiv şirketleri elektrikli araç modellerine ne zaman geçiyor? BiP'te paylaş

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