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Ekonomi Martı Otelden 480 milyon liralık sermaye artırımı
EMLAK

Martı Otel'den 480 milyon liralık sermaye artırımı

Geçen yıl Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de yüzde 200 sermaye artışına giden Martı Grubu, şimdi de Martı Otel İşletmeleri A.Ş’de yüzde 400 sermaye artırdı. Böylece şirketin sermayesi 120 milyon liradan 600 milyon liraya çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Martı Otelden 480 milyon liralık sermaye artırımı
Foto/arşiv

Borsa İstanbul’da işlem gören ilk turizm şirketi olan Martı Otel İşletmeleri A.Ş., 120 milyon lira olan sermayesini yüzde 400 artırdı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da onaylanan sermaye artışı sonrası şirketin sermayesi 600 milyon liraya çıkmış oldu.

Bedelli sermaye artırımından elde edilecek fon, kamu ve finansal borçlar, faaliyetlerden kaynaklanan piyasa borçları, personel ödemeleri gibi giderle ile tesislerin modernizasyonu ve hedef pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak.

480 milyon lira sermaye artışına giden Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’yi bünyesinde barındıran Martı Grubu’nun Borsa’da işlem gören diğer şirketi Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de geçen yıl yüzde 200 sermaye artışına gitmişti.

Böylece Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesi 110 milyon TL’den 330 milyon TL’ye çıkarılmıştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre öz kaynak yapısını güçlendirecek sermaye artırımları ile müşterilere sunulan hizmet kalitesinin arttırılması, yeni pazarlara yönelik çalışmalar ile müşteri çeşitliliğinin sağlanması ve büyüme hedefleniyor.

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