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Ekonomi

MASAK'tan "dijital para hesaplarının kısıtlandığı" SMS'lerine ilişkin uyarı: İtibar etmeyin bilgilerinizi ele geçirmeye çalışıyorlar

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), cep telefonlarına gönderilen "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" yönündeki kısa mesajlara (SMS) itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Kenan Biter
Kenan Biter
12:57 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:57 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

MASAK'tan yapılan açıklamada, son günlerde Başkanlığa gelen bildirimlerde, bazı cep telefonlarına gönderilen SMS'lerde "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" ifadesine yer verildiği bildirildi.


MASAK'tan yapılan "dijital para hesaplarının kısıtlandığı" SMS'lerine ilişkin uyarı şu şekilde;

Son günlerde Başkanlığımıza gelen bildirimlerde, bazı cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda (SMS) “dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı” ifade edilerek vatandaşlarımızın telefonlarına uygulama indirmelerini sağlayarak veya (sözde) kısıtlamayı kaldırmalarını sağlamak için yönlendirdikleri belirli internet adreslerine kimlik bilgilerini girmelerini sağlayarak, bu bilgileri ele geçirmeye çalıştıkları görülmektedir.


Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından, vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemeleri, bu mesajlardaki bağlantılara tıklamamaları, cep telefonlarına bu bağlantılardan herhangi bir uygulama indirmemeleri ve bu mesajlardaki bağlantıların yönlendirdiği internet sitelerine kimlik bilgilerini girmemeleri büyük önem taşımaktadır.






#dijital para
#kısa mesaj
#Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
#MASAK
#SMS
#Kenan Biter
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