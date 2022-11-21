Matrah güncellemesi fiyatı yüzde 10 etkiliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Türk otomotiv sektörü ile yaptığı toplantıdan matrah güncellemesi müjdesi geldi. Güncellemenin otomobil fiyatlarının düşmesinde etkili olup olmayacağı tartışılırken sektör oyuncularından Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin’den İstanbul’da yaptığı yeni MG HS toplantısında çarpıcı bir değerlendirme geldi. Otomobil fiyatlarının döviz tarafından çok etkilendiğini ve istemdışı zam olarak yansıdığını ifade eden Dağtekin, bulunurluk sorununun da devam ettiğini sözlerine ekledi. Dağtekin, matrah güncellemesinin yüzde 100 oranında yapılsa bile etkisinin sınırlı kalacağının altını çizdi.

MATRAH ARTIRIMININ PİYASAYA ETKİSİ SINIRLI OLUR

Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin “Matrahla ilgili artış oranının ne olacağını bilmiyoruz. Yorum yapmak kolay değil. Matrah artırımı insanların öngörebildiği kadar bir etki oluşturmayacak. Çünkü yüzde 100 artsa bile ki kolay değil. Daha önceden yüzde 50’ye giren birçok model 60’a belki 70’e girebilir. Çünkü araçların yabancı para cinsinden fiyatları arttı. Kabaca bir hesap yaptık. Aracın modeline göre piyasada yüzde 7 ila 10 arasında bir fiyat gerilemesi olabilir. Bunun ötesinde bir şey olmasını çok beklememek lazım. Sadece söylentisi bile bizim araç satışımızı çok yavaşlatıyor” yorumunu yaptı.

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ARAÇ KREDİSİNDE HALA PROBLEM VAR

Lojistik ve üretimde sorunların devam ettiğini vurgulayan Kaan Dağtekin “Üretimde sıkıntılar sürüyor” dedi. Gelecek sene bunların azalacağını vurgulayan Dağtekin “Ülkemizde ekonomik anlamda daha görebilir noktaya gelirsek daha iyi iş olacak gibi görüyoruz. Bizim en büyük endişemiz krediye ulaşım. Kredi imkanları zor olduğu zaman. Bizim en çok sıkıntı çektiğimiz hikâye budur” diye konuştu.

MG’DE SATIŞLARIN YARISI ELEKTRİKLİDEN GELECEK

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kaan Dağtekin yeni MG HS modelini de tanıttı. C-SUV segmentinde iddialı olan yeni model, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seçeneğine sahip. HS 890 bin liradan başlayan fiyat etiketine sahip. Aynı zamanda 5 sene garanti ile satışa sunuluyor. Araç hakkında bilgi veren Dağtekin “30-40 adet getirip lansmana özel fiyat demiyoruz. Gerçekten iddialı giriyoruz. Bu iki ayda 500 adet HS satma hedefimiz var. 2023’te de bin 500 adet. 2022’de satışlarımızı katladık. 2023’te 4 bin adet satış hedefliyoruz. Bu adedin yarısı elektrikli olacağını düşünüyoruz. En çok sattığımız araç HS olacak” ifadelerini kullandı.

ÖZEL KONTEYNERLE ARABA GETİRİYORUZ

MG’nin bu yıl için 3 bini hedeflediğini ancak aksaklıkların yaşandığını ifade eden Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin şöyle devam etti: “Sene sonunda bin 700 adeti ancak göreceğiz. Dediğim gibi bunun tek sebebi, lojistik ve üretim ile ilgili sıkıntılar. Dünyada araç taşıyan gemi bile bulmakta zorlanıyoruz. Biz Türkiye’ye konteynerlerde paketleyip araç getiriyoruz. Araba gemisi dışında konteynerlerle getiriyoruz. Her yolu deniyoruz. Avrupa’da ciddi sıralar var. Hazır siparişi alınmış yüz binlerce kişi sırada bekliyor. O yüzden biz istediğimiz kadar araç alamıyoruz” açıklamasında bulundu.