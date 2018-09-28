Türkiye Kalkınma Bankası yeniden yapılanıyor

Bankanın yeniden yapılanması kapsamında kanun teklifine ayrıca, özel sermaye yatırımlarının artırılması ve yüksek teknoloji yatırımları için alternatif finansman imkanları sağlanması için Türkiye Kalkınma Fonu kurulmasına yönelik hüküm de eklendi.

Yatırım ve projeleri destekleyecek

Teklifte kanunun amacı Türkiye Kalkınma Bankası'nın çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi gibi tüm kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerinin rekabetçi, dinamik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak olarak belirtiliyor.

Teklif ile bankanın kanun ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kalkınma planı programı ve stratejik planlar doğrultusunda kaynağı tahsis edilmek suretiyle görevlendirilebileceği de belirtiliyor.

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