Ekonomi Türkiye Kalkınma Bankası yeniden yapılanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye Kalkınma Bankası yeniden yapılanıyor

Türkiye Kalkınma Bankası yeniden yapılanıyor

Türkiye Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılanmasını kapsayan düzenleme AK Parti grubu tarafından Meclis'e sunuldu. Bankanın imalat sanayinde yapısal dönüşümün gerçekleştirilmesinde önemli bir kamu ajansı olması hedefleniyor.

Haber Merkezi Reuters
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Bankanın yeniden yapılanması kapsamında kanun teklifine ayrıca, özel sermaye yatırımlarının artırılması ve yüksek teknoloji yatırımları için alternatif finansman imkanları sağlanması için Türkiye Kalkınma Fonu kurulmasına yönelik hüküm de eklendi.

Yatırım ve projeleri destekleyecek

Teklifte kanunun amacı Türkiye Kalkınma Bankası'nın çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi gibi tüm kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerinin rekabetçi, dinamik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak olarak belirtiliyor.

  • Teklif ile bankanın kanun ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kalkınma planı programı ve stratejik planlar doğrultusunda kaynağı tahsis edilmek suretiyle görevlendirilebileceği de belirtiliyor.

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