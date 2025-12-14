Mega OSB'ler geliyor

Ülke genelindeki 416 farklı Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yönelik yoğun yatırım talebi neticesinde, mevcut olanların 11katı büyüklüğünde yeni bölgelerin kurulması planlanıyor. Son yıllarda, OSB'lerde yer kalmaması neticesinde artan yabancı ve yerli yatırımcı talebini karşılamaya yönelik tesisler açılıyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için hem yoğunluğa cevap vermek hem de daha büyük fabrikaların alt yapı ihtiyaçlarını tam anlamıyla giderecek mega endüstriyel bölgeler için düğmeye bastı.





MEVCUT OLANLARIN 11 KATI BÜYÜKLÜKTE

Sanayi Alanları Master Planı kapsamında yapılacakları anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mevcut sanayi alanlarının 11 katı büyüklüğünde mega endüstriyel bölgeleri kuracaklarını açıkladı. Bakan Kacır, Türk sanayinin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki Sanayi Alanları Master Planı’nı titizlikle hazırladıklarını belirterek, "Altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcımızın hizmetine sunacağız. Hem bu bölgeleri hem de hâlihazırdaki organize sanayi bölgelerimizi demir yolları ile limanlara bağlayacak ve üreticimize lojistik maliyet avantajları kazandıracağız" şeklinde konuştu.





ÜRETİM GÜCÜ ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Sanayi Alanları Master Planı ile kurulacak olan sanayi koridorlarındaki ‘Mega Endüstriyel Parklar’ ile sanayi tesislerinin yoğunluğunun Anadolu’nun dört bir yanına dengeli biçimde yayılması, bölgesel sıkışmanın ortadan kalkması, üretim gücünün ülke geneline aktarılmasını amaçlanıyor. Özellikle deprem riski taşıyan İstanbul'daki üretim tesislerinin yeni bölgelere taşınması konusunda da bu planlama stratejik önem taşıyor.





ANTALYA'YA 1.200 DEKARA SÜS BİTKİLERİ OSB'Sİ

Türkiye'nin süs bitkileri üretiminde ve ihracatında önemli paya sahip Antalya'da da, sektörün verimliliğini artırmak amacıyla Organize Tarım Bölgesi (OTB) oluşturulacak. Sadece kentten bu senenin 11 ayında, geçen yıla göre yüzde 3,4'lük artışla 56 milyon 275 bin dolarlık süs bitkileri ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, "Süs bitkileri konusunda bir Organize Tarım Bölgesi kurmak için fizibilite raporumuzu çıkardık. Bununla ilgili yer arayışlarımız sürüyor, birkaç arazi var, o yerlerle ilgili çalışıyoruz. Yaklaşık 1.200 dekar alanda, suyunu iyi kullanan, iş gücünü az kullanan, enerjisini kendi üreten, atıklarını yönetebilen ideal bir Organize Tarım Bölgesi oluşturmak için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.



