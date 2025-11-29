Çarşamba OSB'den 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor

Çarşamba OSB'nin Samsun merkeze 37 kilometre, Çarşamba Havalimanı’na 20 kilometre, Samsun Limanı’na 39 kilometre ve demiryolu istasyonuna 37 kilometre mesafede bulunduğu belirtilen açıklamada, "Samsun-Ayvacık Devlet Karayolu kenarında 831 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Çarşamba OSB’de, 526 metrekare büyüklüğünde toplam 36 sanayi parselinin 35’si tahsisli durumdadır. Tahsisli parsellerin 12’si iş yeri açma çalışma ruhsatını almış ve 20 parselde inşaatlar devam etmekte olup 3 parsel proje aşamasındadır." bilgisi verildi.