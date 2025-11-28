Şanlıurfa OSB’de atıksu arıtma kapasitesi 12 kat artıyor

Projenin 18 aralık tarihinde saat 10.00’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni hizmet binasında ihalesi yapılacak yatırıma ilişkin bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yatırımın bölge sanayisi ve çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Şanlıurfa’nın 6’ncı bölge teşvikleri kapsamındaki iller arasında yer alması, cazibesini koruması ve yatırımcıların ilgi odağı olmasının önemine değinen Vali Şıldak, "OSB’nin sağlam bir altyapı üzerinde gelişmesi temel önceliklerimiz arasındadır" dedi. Vali Şıldak, son dönemde OSB’de altyapıyı güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, TEİAŞ’a ait indirici merkeze iki ek trafo kurulumu, ana enerji hatlarının yeraltına alınması ve OSB’ye verilen kullanma suyu kapasitesinin artırılması gibi çalışmaların kısa süre önce tamamlandığını hatırlattı. Mevcut atıksu arıtma tesisinin, OSB’nin beklenenden hızlı büyümesi nedeniyle yetersiz kaldığını ifade eden Şıldak, yaklaşık bir yıldır yeni tesis için yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Vali Şıldak ayrıca, "Yapılacak bu ihale ile bölgemizde deşarj edilen atıksuyun çok daha fazlasına hizmet verecek modern bir arıtma tesisini hayata geçireceğiz. Bir sonraki aşamada ise GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulumu için çalışmalarımız sürüyor. Bu müjdeyi de en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.





Yeni yatırımın, çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli bir adım olduğunu belirten Vali Şıldak, Yeşil OSB hedefleri doğrultusunda güçlü bir ilerleme sağlandığını da kaydetti. Şanlıurfa OSB Atıksu Arıtma Tesisi hâlihazırda 4.000 m/gün kapasite ile hizmet veriyor. Yeni tesisin devreye girmesiyle kapasitenin 48.000 m/gün seviyesine çıkarılması planlanıyor. Böylece mevcut arıtma kapasitesi 12 kat artırılmış olacak.







