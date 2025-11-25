Yeni Şafak
Organize tarım bölgelerindeki projelere 6 milyar liralık kredi ve hibe desteği

Organize tarım bölgelerindeki projelere 6 milyar liralık kredi ve hibe desteği

13:1525/11/2025, Salı
AA
Türkiye'de faaliyette bulunan 13 organize tarım bölgesiyle 8 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturularak her yıl ekonomiye 15 milyar lira katkı sağlanıyor.
Türkiye'de faaliyette bulunan 13 organize tarım bölgesiyle 8 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturularak her yıl ekonomiye 15 milyar lira katkı sağlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretime başlanan 13 organize tarım bölgesindeki (OTB) projelere bugüne kadar güncel fiyatlarla 6 milyar lira tutarında kredi ve hibe desteği verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de OTB sayısının artırılması ve bu bölgelerin ülke geneline yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimi artırmak üzere tesis edilen organize tarım bölgeleriyle, Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünlerin tüketicilere uygun şartlarda, uygun fiyatlarda ulaştırılması amaçlanıyor.

Türkiye'de 42 ilde 61 OTB projesinin yatırım çalışmaları sürerken bu bölgelerden 45'ine tüzel kişilik kazandırıldı.

Tüzel kişilik kazanan OTB'lerin 20'si hayvansal, 24'ü bitkisel üretim ve 1'i ise su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyette bulunacak. Bitkisel üretim alanında faaliyet gösteren bölgelerin 15'i ise "jeotermal sera organize tarım bölgesi" statüsünde yer alıyor.

13 bölgede faaliyete geçildi

Altyapı çalışmaları tamamlanan 14 OTB'nin 13'ünde üretime geçildi. Bu bölgeler, Ankara-Çubuk, Gaziantep-Oğuzeli, Amasya-Suluova, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ-hayvan ürünleri, Eskişehir-Beylikova, Denizli-Sarayköy, Aydın-Efeler, Samsun-Bafra, Zonguldak-Çaycuma, Kars ve Elazığ-Cevizdere olarak sıralandı. Malatya-Yazıhan Besi OTB'de yatırımcıların üstyapı inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Ağrı-Diyadin, Kastamonu-Devrekani, İzmir-Dikili, Adana-Karataş, Erzincan, İzmir-Bayındır, Balıkesir-Gönen, Kütahya-Simav, Balıkesir-Edremit ve Şırnak-Silopi olmak üzere 10 OTB'de altyapı inşaatları aktif olarak sürüyor.

OTB'lerde 8 bin kişiye istihdam sağlandı

Bugüne kadar faal 13 OTB projesine, güncel fiyatlarla 6 milyar lira tutarında kredi ve hibe desteği sağlandı. Bu OTB'lerde 8 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturuldu.

Bu tarım bölgelerinde yılda 30 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilirken 120 bin büyük başlık besi hayvanı varlığı bulunuyor.

Organize tarım bölgeleriyle her yıl ekonomiye 15 milyar lira katkı sağlanıyor.

Balıkesir-Gönen'de kurulan bölge, tamamlandığında dünyanın en büyük jeotermal sera organize tarım bölgesi olma özelliğine sahip olacak. Projenin altyapı inşaatına haziran ayında başlandı.

