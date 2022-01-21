Memur ve emekliye ek zammı içeren torba düzenleme TBMM'de kabul edildi: İhracatçıya vergi indirimi de geldi

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen torba düzenleme emekliden ihracatçıya toplumun tüm kesimlerinin yüzünü güldürecek. Buna göre, memur aylıklarına ilave yüzde 2,5 zam ve işçi emeklilerine en düşük 2.500 lira aylık 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere yasalaştı. İşte kabul edilen maddelerden bazıları:

MEMURA YÜZDE 30.9 ZAM

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak toplu sözleşme artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi. Böylelikle, enflasyon farkı dahil yüzde 27,9 oranındaki zam yüzde 30,95’e yükseltildi. Söz konusu yüzde 2,5 oranındaki ilave zammın yürürlüğe giriş tarihi, 1 Ocak 2022 olarak belirlendi. Düzenlemeyle, SSK ve Bağkur’lu emeklilerin en düşük aylığı da 1.500 lirdan 2 bin 500 liraya çıkartıldı. Yasayla yükseltilen zamlı maaş da ocak ayından itibaren yürürlükte olacak.

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DEVLET KATKISI YÜZDE 30

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle de Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yüzde 25 devlet katkısı oranı da yüzde 30’a çıkartıldı.

AVANS ÇEKME İMKANI

Değişiklikle, 45 yaş üstü katılımcılar da isterlerse Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) dahil edilebilecek. BES katılımcıları, ihtiyaç duymaları halinde, avans da çekebilecek.

KURUMLAR VERGİSİ 1 PUAN DÜŞTÜ

Yasada, kurumlar vergisi oranı da 1 puan aşağı çekildi. Sanayici sicil belgesi bulunan ve fiilen üretim ihracat yapan faaliyetlerin, elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı yüzde 20 yerine yüzde 19 olacak.

GAZDA TARİFELİ DÖNEM

Yasayla doğalgazda, elektrikte olduğu gibi kademeli fiyatlandırmaya geçilecek adım atıldı. Kanuna göre, BOTAŞ tarafından bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulanabilecek.

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MB’YE HACİZ YASAĞI

MB Yasası’ndan yapılan değişiklikle, banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilmeyecek

FOTOĞRAF 18 Memur zammı ve emekli zammı maaş farklarının yatırılacağı tarih merak ediliyor. Memurlara yüzde 30.5 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı ise 2500 TL'ye çıkarıldı. Peki memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zam farkı yattı mı?<br> SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALDI?<br><br>Temmuz ile Aralık arasında oluşan 6 aylık enflasyon yüzde 25,47 oldu. Bu durumda tüm SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı bu ay yüzde 25,47 arttı. Ayrıca seyyanen bir artış daha geldi. Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi. Böylece oransal zamdan sonra 2 bin 500 liranın altında kalan maaşlar bu seyyanen zam ile 2 bin 500 liraya tamamlanacak. AYLIĞI 2500 LİRANIN ALTINDA OLAN HERKES SEYYANEN ZAM ALIR MI?<br><br>Yüzde 25,47 zammın yansıtılmasının ardından maaş 2500 liranın altında kalmaya devam ederse seyyanen artış devreye girecek. Örneğin;<br>Aralık maaşı 2250 TL<br>Zamlı maaş: 2250 x yüzde 25,47 = 2.823,07 TL <br>Yeni ödeme: 2.823,07 TL Aralık maaşı: 1800 TL<br>Zamlı maaş: 1800 x yüzde 25,47 = 2.258,46 TL<br> İlave ödeme: 2500-2258,46 = 241,54 TL<br>Yeni Ödeme: 2500 TL MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI NASIL HESAPLANDI?<br><br>Memur emeklileri memurlar gibi toplu sözleşmede belirlenen zammı alıyor. Ocak artışı yüzde 5 zam ve enflasyon farkı belirtilmişti. <br> Ancak memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı Meclis'teki teklif ile yüzde 7,5'e yükseliyor. Böylece toplam zam yüzde 30,95 oldu. İLAVE ZAMLAR MAAŞLARIN İÇİNDE OLACAK MI?<br><br>Memurlar ve memur emeklilerine 2,5 puanlık artış ve emeklilere 2500 TL taban maaş için yasa tasarısı Meclis'te bulunuyor.<br> MEMUR ZAM FARKI YATTI MI?<br><br>Meclis'te görüşmeleri süren, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak teklifin kalan 8 maddesinin görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe bırakıldığı için, maaş zammı farklarının 15 Ocak'ta yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu. AK Partili yetkililer, maaş bordrolarının dün kesildiğini belirterek, \"Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek\" dedi. EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? <br><br>SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek.<br> Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Emekli ve memurun gözü bu haberde: Cüzdana girecek zam belli oldu Maaş zammı farklarının yatacağı tarih emekliler ve memurlar tarafından araştırılıyor. Zam oranları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Zamlı maaşların belli olmasından sonra emekli maaşı ve memur maaşı zam farkının yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki memur maaşı zam farkı yattı mı? Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Hesaplara yatan parada hangi zamlar var? İşte merak edilen soruların cevapları...

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