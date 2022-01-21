Memur ve emekliye ek zammı içeren torba düzenleme TBMM'de kabul edildi: İhracatçıya vergi indirimi de geldi
Memur ve emekliye ek zammı da içeren torba düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Memur maaşlarını ilave artışla yüzde 30,95'e ve SSK-Bağkur emeklisinin en düşük 1.500 lira olan aylıklarını 2.500 liraya çıkartan düzenleme 1 Ocak 2022’den geçerli olarak yasalaştı. Kurumlar vergisinde de 1 puan indirime gidildi.
Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen torba düzenleme emekliden ihracatçıya toplumun tüm kesimlerinin yüzünü güldürecek. Buna göre, memur aylıklarına ilave yüzde 2,5 zam ve işçi emeklilerine en düşük 2.500 lira aylık 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere yasalaştı. İşte kabul edilen maddelerden bazıları:
MEMURA YÜZDE 30.9 ZAM
Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak toplu sözleşme artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi. Böylelikle, enflasyon farkı dahil yüzde 27,9 oranındaki zam yüzde 30,95’e yükseltildi. Söz konusu yüzde 2,5 oranındaki ilave zammın yürürlüğe giriş tarihi, 1 Ocak 2022 olarak belirlendi. Düzenlemeyle, SSK ve Bağkur’lu emeklilerin en düşük aylığı da 1.500 lirdan 2 bin 500 liraya çıkartıldı. Yasayla yükseltilen zamlı maaş da ocak ayından itibaren yürürlükte olacak.
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DEVLET KATKISI YÜZDE 30
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle de Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yüzde 25 devlet katkısı oranı da yüzde 30’a çıkartıldı.
AVANS ÇEKME İMKANI
Değişiklikle, 45 yaş üstü katılımcılar da isterlerse Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) dahil edilebilecek. BES katılımcıları, ihtiyaç duymaları halinde, avans da çekebilecek.
KURUMLAR VERGİSİ 1 PUAN DÜŞTÜ
Yasada, kurumlar vergisi oranı da 1 puan aşağı çekildi. Sanayici sicil belgesi bulunan ve fiilen üretim ihracat yapan faaliyetlerin, elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı yüzde 20 yerine yüzde 19 olacak.
GAZDA TARİFELİ DÖNEM
Yasayla doğalgazda, elektrikte olduğu gibi kademeli fiyatlandırmaya geçilecek adım atıldı. Kanuna göre, BOTAŞ tarafından bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulanabilecek.
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MB’YE HACİZ YASAĞI
MB Yasası’ndan yapılan değişiklikle, banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilmeyecek